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'उड़ता तीर' में एक साथ नजर आएंगे आयुष्मान खुराना और सारा अली खान, जानें इसका जॉनर और रिलीज डेट

धर्मा प्रोडक्शंस और सिखिया एंटरटेनमेंट नए प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आए हैं, जिसका नाम 'उड़ता तीर' है. आइए जानें इसके बारे में...

Ayushmann Khurrana and Sara Ali Khan
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 16, 2026 at 6:30 PM IST

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हैदराबाद: धर्मा प्रोडक्शंस और सिखिया एंटरटेनमेंट एक बार फिर साथ काम करने के लिए तैयार हैं. 'द लंचबॉक्स', 'किल' और 'ग्यारह ग्यारह' के बाद यह उनका चौथा प्रोजेक्ट होगा. उनका अगला प्रोजेक्ट है, जो एक स्पाई कॉमेडी जॉनर में एक फ्रेश और नया अनुभव देने का वादा करता है. इसमें कॉमेडी, एक्शन और पारिवारिक मनोरंजन का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा.

'उड़ता तीर' बॉलीवुड में एक नई जोड़ी लेकर आया है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान एक साथ नजर आएंगे. अपनी हटकर स्क्रिप्ट्स के लिए मशहूर आयुष्मान खुराना एक बार फिर से हास्य से फैमिली एंटरटेनर्स के साथ वापस आ रहे हैं.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 'उड़ता तीर' के बारे में जानकारी दी है. गुरुवार, 16 अप्रैल को उन्होंने फिल्म को लेकर एक अपडेट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की स्पाई-कॉमेडी 'उड़ता तीर' 11 सितंबर 2026 को रिलीज होगी. धर्मा प्रोडक्शंस और सिख्या एंटरटेनमेंट किल, ग्यारह ग्यारह और द लंचबॉक्स के बाद उड़ता तीर के साथ अपने चौथे सहयोग के लिए फिर से एकजुट हुए हैं.'

तरण आदर्श ने फिल्म के जॉनर के बारे में बताते हुए आगे लिखा है, ' उड़ता तीर एक हाई-एनर्जी स्पाई कॉमेडी है, -जिसमें आयुष्मान खुराना और सारा अली खान हैं. मेकर्स ने रिलीज की तारीख भी तय कर दी है. यह 11 सितंबर 2026 को रिलीज होगी. यह आकाश ए. कौशिक की लिखित और निर्देशित है. उनके निर्देशन की पहली फिल्म का निर्माण करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, गुनीत मोंगा कपूर और अचिन जैन द्वारा किया गया है.'

फिल्म की कहानी और सहायक कलाकारों के बारे में और जानकारी अभी सामने आना बाकी है. बता दें, आयुष्मान और सारा अली खान एक और कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का भी हिस्सा हैं.

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