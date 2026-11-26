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उदयपुर में शाहरुख खान का लूंगी डांस; सोनू निगम के साथ दूल्हे संग थिरके

गहलोत-धनखड़ समेत कई बड़े नेता पहुंचे उदयपुर ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों शाही शादियों से गुलजार है. बुधवार को किंग खान शाहरुख खान और मशहूर गायक सोनू निगम उदयपुर पहुंचे. शादी समारोह में शाहरुख ने अपने चिर-परिचित अंदाज में ‘लूंगी डांस’ कर समां बांध दिया. ब्लैक शर्ट, व्हाइट धोती और ब्लैक चश्मे में शाहरुख का अंदाज देखकर मेहमान भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए. सोनू निगम और शाहरुख खान दूल्हे के साथ भी अलग-अलग गानों पर थिरकते नजर आए. वहीं, शहर के अलग-अलग होटल और रिसॉर्ट में हो रहे विवाह समारोहों में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कई राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी से वीवीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है.