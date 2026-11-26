उदयपुर में शाहरुख खान का लूंगी डांस; सोनू निगम के साथ दूल्हे संग थिरके
सीएम मोहन यादव से लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ तक, उदयपुर की शादियों में दिखे दिग्गज
Published : November 26, 2026 at 10:03 AM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों शाही शादियों से गुलजार है. बुधवार को किंग खान शाहरुख खान और मशहूर गायक सोनू निगम उदयपुर पहुंचे. शादी समारोह में शाहरुख ने अपने चिर-परिचित अंदाज में ‘लूंगी डांस’ कर समां बांध दिया. ब्लैक शर्ट, व्हाइट धोती और ब्लैक चश्मे में शाहरुख का अंदाज देखकर मेहमान भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए. सोनू निगम और शाहरुख खान दूल्हे के साथ भी अलग-अलग गानों पर थिरकते नजर आए. वहीं, शहर के अलग-अलग होटल और रिसॉर्ट में हो रहे विवाह समारोहों में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कई राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी से वीवीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है.
शाहरुख के लूंगी डांस पर झूमे मेहमान: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान चार्टर विमान से डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे. यहां राजस्थानी परंपरा से उनका स्वागत किया गया. शाहरुख की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर प्रशंसकों की भीड़ जुटी रही. एयरपोर्ट से वे विशेष सुरक्षा घेरे में द ललित होटल के लिए रवाना हुए. जानकारी के अनुसार, शाहरुख यहां एक शादी समारोह में शामिल होने और परफॉर्मेंस देने पहुंचे थे.शादी समारोह के दौरान शाहरुख खान ने ‘लूंगी डांस’ पर अपनी शानदार प्रस्तुति दी. ब्लैक शर्ट, व्हाइट धोती और ब्लैक चश्मे में उनका अंदाज देखते ही बन रहा था.
When the King takes the stage, the entire world becomes his audience! 👑🔥 #Udaipur witnessed pure SRK magic! ❤️ @iamsrk @pooja_dadlani https://t.co/Vs4mr0K2Lm— Team SRK Muzaffarnagar (@teamsrkm_nagar) November 26, 2026
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शाही शादियों की पसंदीदा डेस्टिनेशन बना उदयपुर: शाहरुख को इस अंदाज में देखकर शादी में मौजूद मेहमान भी झूम उठे. समारोह में शाहरुख और सोनू निगम दूल्हे के साथ भी अलग-अलग गानों पर डांस करते नजर आए. इससे पहले पिछले सप्ताह भी उदयपुर में एक शादी समारोह में शाहिद कपूर, कैटरीना कैफ, हर्षदीप कौर और वाणी कपूर परफॉर्म कर चुके हैं. लगातार हो रहे इन आयोजनों से उदयपुर एक बार फिर बॉलीवुड की शाही शादियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है.
Latest King Shah Rukh Khan dancing on Lungi Dance song at private wedding ceremony 🔥 #ShahRukhKhan #KING #SRK #Udaipur #TeamSRKAryanKnights https://t.co/3zGWHprEbw— Team SRK Aryan Knights Fan Club (@srkaryanknights) November 26, 2026
गहलोत-धनखड़ समेत कई नेता पहुंचे उदयपुर: शहर के रेडिसन ब्लू उदयपुर पैलेस में अभिनव और अनुष्का के विवाह समारोह की भी चर्चा रही. इस समारोह के आयोजक मध्यप्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल बताए जा रहे हैं. शादी में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विशेष चार्टर विमान से उदयपुर पहुंचे. वहीं, देबारी स्थित द उदयबाग पैलेस रिसॉर्ट में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ के बेटे गिरीश राठौड़ के विवाह समारोह में भी राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा रहा. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, उदयलाल आंजना और पूर्व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के इस समारोह में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचने की जानकारी सामने आई.
When the King does Lungi Dance, the energy is unmatched! 🔥 #Udaipur got a little taste of the madness, magic and charm that only Shah Rukh Khan can bring. 👑❤️ @RedChilliesEnt @iamsrk @pooja_dadlani https://t.co/7nhD0ojD9Y— The SRK FC Udaipur (@srkfcudr) November 26, 2026
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