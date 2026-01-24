'बॉर्डर 2' पर गल्फ कंट्री में बैन, फिल्म देखने UAE से भारत आया धर्मेंद्र का जबरा फैन, सनी देओल ने लुटाया प्यार

ETV Bharat / entertainment

गदर 2 के पाकिस्तान में बैन होने के बाद अब सनी की फिल्म बॉर्डर 2 को गल्फ कंट्री में बैन कर दिया गया है.

हैदराबाद: फैन हो तो शेख हमाद रियामी जैसा. जी हां, अपने देश में सनी देओल की वॉर बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 बैन होने के बाद भी वह भारत पहुंचे और फिल्म देखी. फिल्म देखने के बाद वह सनी देओल से मिले. सनी देओल ने भी संयुक्त अरब अमीरात से फिल्म बॉर्डर 2 देखने पहुंचे शेख हमाद रियामी का दिल खोलकर अभिवादन किया और हमाद ने भी सनी के सजदे में अपना प्यार लुटाया.

हमाद बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हैं, यह उन्होंने साबित कर दिया है. अपने देश में बैन होने के बाद भी वह फिल्म बॉर्डर 2 देखने पहुंचे एक बॉलीवुड फैन के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. शेख हमाद ने सनी संग अपनी मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और बताया है कि वह उनके स्टार फादर धर्मेंद्र के कितने बड़े फैन हैं.

बॉर्डर 2 देखने के बाद सनी से की मुलाकात

शेख हमाद ने भारत में बॉर्डर 2 को उसकी रिलीज वाले ही दिन देखा है. वह इस फिल्म को देखने के लिए यूएई से मुंबई पहुंचे. फिल्म देखने के बाद वह सनी देओल से मिले और उनका खूब सम्मान किया. हमाद ने सनी संग इस मुलाकात का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर लिखा है, बॉर्डर 2 देखने के लिए मुंबई आ रहा हूं'. इस वीडियो में वह कहते दिख रहे हैं, 'मैं भारत आकर बहुत खुश हूं . इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड था. मुझे लगता है बॉर्डर 2 इस साल कई फिल्मों की याद दिलाएगी मुझे'. फिर हमाद ने हुकुमत, दादागिरी, लोहा, मेरा कर्म मेरा धर्म के नाम गिनाए और धर्मेंद्र की इन सभी फिल्मों को शानदार बताया और साथ ही कहा कि सनी पाजी की इस साल सारी फिल्में हिट होंगी.



धर्मेंद्र का जबरा फैन है शेख

शेख हमाद के बारे में बता दें कि वह धर्मेंद्र और बॉलीवुड फिल्मों के बड़े फैन हैं. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर धर्मेंद्र के साथ उनके कई वीडियो और तस्वीरें हैं. धर्मेंद्र के निधन पर हमाद ने शोक भी जताया था और उनकी याद में एक वीडियो भी शेयर किया था. इसके अलावा वह बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से भी मिल चुके हैं. इतना ही नहीं हमाद के इंस्टा बायो में फिल्म डायरेक्टर और फिल्म क्रिटिक लिखा है. उन्होंने कई फिल्मों का रिव्यू भी किया है. हाल ही में उन्होंने वीर दास और आमिर खान की फिल्म हैप्पी पटेल और इमरान हाशमी की फिल्म तस्करी का भी रिव्यू किया था. हमाद के इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसमें सुनील शेट्टी भी शामिल हैं.

