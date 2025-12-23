ETV Bharat / entertainment

भयंकर बीमारी का शिकार, सड़कों पर मारा-मारा फिर रहा ये हॉलीवुड चाइल्ड स्टार, वायरल वीडियो देख लोग शॉक्ड

टायलर चेज के इस वायरल वीडियो में उन्हें एक भिखारी की अवस्था में देखा जा रहा है. उनके तन पर फटे-पुराने कपड़े हैं और चेहरे पर गरीबी और लाचारी साफ देखी जा सकती है. टायलर अमेरिका की सड़कों पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं. टायलर के मौजूदा हालात देखने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएंगे. टीवी का यह पॉपुलर एक्टर इस हालात में कैसे पहुंचा, चलिए जानते हैं.

हैदराबाद: कई बॉलीवुड स्टार्स रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते इलाज नहीं हुए और मौत के आगे हार गए. कईयों के तो घर तबाह हो गए. बॉलीवुड में ऐसे एक नहीं बल्कि कई एक्टर्स और एक्ट्रेस रही हैं. अब ऐसा ही उदाहरण आ रहा है दुनिया की सबसे बड़ी और एक्सपेंसिव फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड से. चकाचौंध वाली इस फिल्म इंडस्ट्री में कब किसकी किस्मत पलटी खा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता. क्योंकि जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं, उसकी हालत देखने के बाद लोगों की पैरों तले जमीन खिसक गई है. दरअसल, एक पूर्व चाइल्ड स्टार टायलर चेज को देखने के बाद सोशल मीडिया पर हल्ला मच चुका है. दुख की बात तो यह है कि टायलर चेज का हॉलीवुड में नाम हुआ करता था. ठीक वैसे ही जैसे बॉलीवुड में जूनियर महमूद का है.

कैसे हुई एक्टर ऐसी हालत

इस वायरल वीडियो में एक शख्स टायलर के पास जाता है और वह उससे पूछता है, क्या आप डिज्नी चैनल के शो में काम करते थे? शख्स के सवाल पर टायलर ने हां में जवाब देते हुए निकलोडियन कहा और शो का नाम 'नेड्स डीक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड' बताया. इस वायरल वीडियो में टायलर बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं. इस वीडियो में टायलर के फैंस उन्हें इस हालत में देख बहुत ज्यादा दुखी हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर की मां ने बताया कि उनके बेटे का ऐसा हाल क्यों हुआ है. पूर्व वायरल एक्टर की मां ने बताया कि उनका बेटा बाइपोलर डिसऑर्डर बीमारी से जूझ रहा है. चेज की मां का कहना है कि उसे पैसें नहीं बल्कि मेडिकल हेल्प की जरूरत है. बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है, जिसमें इंसान की एकाग्रता, मूड और व्यवहार में बदलाव आने लगते हैं.

एक्टर के बारे में

चेज का जन्म 6 सितंबर 1989 को एरिजोना (यूएस) में हुआ था. उन्होंने कम उम्र में ही एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया था. उन्हें निकलोडियन की कॉमेडी सीरीज में मार्टिन क्वारली के रोल में देखा गया था, जो साल 2004 से 2007 तक चला. इस शो के तीन सीजन आए थे. इस दौरान वह एवरीबॉडी हेट्स क्रिस में यंग एडम के रोल में दिखे. वह जेम्स फ्रैंको की फिल्म गुड टाइम मैक्स में नजर आए.

बता दें, टायलर अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी बीमारी के बारे में भी बता चुके हैं. साल 2014 में उन्होंने अपनी कविता बाइपोलर और बाद में 'बाईपोलर व्लॉग्स' में अपनी इस बीमारी के बारे में खुलकर बताया है. फिलहाल वह कैलिफोर्निया के शहर रिवरसाइड में दर-दर भटक रहे हैं. दूसरी तरफ टायलर के साथ काम कर चुके एक्टर्स उनकी इस हालत पर चर्चा कर रहे हैं.