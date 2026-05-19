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त्विशा शर्मा-दीपिका नागर दहेज हत्या मामले पर कंगना रनौत का आया बयान, युवा महिलाओं को दी ये बड़ी सलाह

त्विशा शर्मा/कंगना रनौत ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज के चलते सुर्खियों में हैं. उन्होंने हाल ही में हुई दो युवतियों त्विशा शर्मा और दीपिका नागर की मौत पर बड़ा बयान दिया है. इन दोनों के दुखद मामलों ने दहेज उत्पीड़न और शादीशुदा महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है. पिछले कुछ दिनों में इन मौतों ने पूरे देश को झकझोरकर रख दिया है. खबरों के मुताबिक, त्विशा शर्मा भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गईं, जबकि दूसरी महिला, दीपिका नागर की अपने घर की बालकनी से गिरने के बाद मौत हो गई. इन दोनों ही मामलों में, युवतियों के परिवारों ने उनके ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है. इन घटनाओं ने सोशल मीडिया पर भी भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. कई लोग दहेज से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और शादी के बाद उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के लिए मजबूत कानून बनाने की मांग की है. इन सबके बीच कंगना ने भी अपने विचार सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं. दिल दहला देने वाले इन मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने मंगलवार, 19 मई को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने युवा महिलाओं को शादी से पहले आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया.