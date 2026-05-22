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त्विशा शर्मा केस: रिद्धि डोगरा ने समानता पर दिया बड़ा बयान, खोली यंग जनरेशन की आंखें, शादी के लिए दी ये सलाह

त्विशा शर्मा-रिद्धि डोगरा ( IANS )

हैदराबाद: त्विशा शर्मा और दीपिका नागर की हालिया दहेज हत्या की घटनाओं ने देशभर को हिलाकर रख दिया है. इन दोनों केसों में आए दिन नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं. शादी और मॉर्डन रिश्तों को लेकर चल रही चर्चाओं को फिर से तेज कर दिया है. इन सब के बीच एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा ने एक लंबा-चौड़ा नोट सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें उन्होंने युवाओं से शादी को जरूरत से ज्यादा रोमांटिक बनाना बंद करने का आग्रह किया. 'शादी को जरूरत से ज्यादा रोमांटिक बनाना बंद करेंट'

22 मई को रिद्धि ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नोट साझा किया, जिसमें लिखा था, 'यंग गर्ल्स और यंग ब्यॉज, यह 2026 है. प्लीज शादी को जरूरत से ज्यादा रोमांटिक बनाना बंद करें. आपके माता-पिता का जमाना और जिस दुनिया में वे बड़े हुए, वह अब बीत चुकी है. शादी अब वैसी नहीं रही है. लड़कों को यह जान लेना चाहिए कि लड़कियां वह सब आंख मूंदकर नहीं करेंगी जो आप उनसे करने को कहेंगे, क्योंकि कानूनों वगैरह ने उन्हें सशक्त बना दिया है.' लड़कों को मॉर्डन जमाने की लड़कियों की सोच के बारे में बताते हुए एक्ट्रेस लिखती हैं, 'आज, वे नौकरी पा सकती हैं/रहने की जगह/आमदनी और समाज में शांति से रह सकती हैं. इसलिए उन्हें भेड़ों की तरह आपके पीछे-पीछे चलने या आपके आदेश मानने की जरूरत नहीं है. लड़कियों को गुजारे के लिए शादी की जरूरत नहीं है. साथ के लिए? हां. लेकिन निर्भरता के लिए नहीं. भले ही वे प्यार की वजह से ऐसा करना चाहें. उनकी अपनी पहचान बार-बार उन्हें इस बात का एहसास दिलाएगी. वे निराश होंगी क्योंकि दुनिया बदल चुकी है.' लड़कियों को सलाह देते हुए रिद्धि आगे लिखती हैं, 'और लड़कियों, प्लीज अपने बॉयफ्रेंड से यह उम्मीद मत करना कि शादी के बाद वे 'मिस्टर प्रिंस चार्मिंग' बन जाएंगे. वे भी इंसान हैं और इस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं. उनके लिए यह दुनिया ज्यादा नई है क्योंकि उन्होंने हमेशा पुरुषों को 'पुरुषों जैसा' ही देखा है. लेकिन समाज के नियम बदल गए हैं और उनसे पहले जिस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जाती थी, वह भी अब बदल चुका है. प्लीज किसी भी तरह की परियों की कहानी की उम्मीद मत करना. खुद को शिक्षित करो. अपने लिए जियो. और प्लीज, अपने हक के लिए खुद खड़ी हो. यह उम्मीद मत करो कि कोई और आकर तुम्हारे लिए खड़ा होगा.'