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TVF ने प्राइम वीडियो में सबसे ज्यादा शोज और फिल्मों का किया मेगा ऐलान, देखें लिस्ट

TVF की लिस्ट देखें तो इसमें सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली सीरीज एस्पिरेंट्स सीजन 3 शामिल है.

Aspirants Season 3 on Prime Video
एस्पिरेंट्स सीजन 3 (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 20, 2026 at 3:03 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: द वायरल फीवर (TVF) ने वाकई कंटेंट की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना ली है. अपनी दिलचस्प, भरोसेमंद और एंटरटेनिंग कहानियों के साथ, यह एक ऐसे सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के रूप में उभरा है, जो अपने दर्शकों की नब्ज को बखूबी पहचानता है. उन्होंने बार-बार यह साबित किया है कि उनसे बेहतर ऑडियंस को कोई नहीं समझ सकता. पिछले कुछ सालों में कई ब्लॉकबस्टर शो देने के बाद, TVF ने 'प्राइम वीडियो प्रजेंट्स' में अपनी मेगा घोषणाओं के साथ पूरी लाइमलाइट बटोर ली है, जिसमें उनके सुपरहिट शोज के नए सीजन, आने वाली फिल्में और फ्रेश ओरिजिनल सीरीज शामिल हैं.

प्राइम वीडियो प्रजेंट्स में यह वाकई टी वी एफ (TVF) के दबदबे वाला पल था, जहां इस इवेंट में मनोरंजन की कई रोमांचक घोषणाएं हुईं. वहीं सबसे ज्यादा शोज का ऐलान करके TVF सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के रूप में सामने आया. अपनी मशहूर फ्रेंचाइजी के नए सीजन से लेकर बिल्कुल नए शोज और फिल्मों तक, TVF ने एक ऐसा स्लेट पेश किया जो वाकई में बहुत प्रभावशाली था.

TVF की घोषणाओं को देखें, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंतजार की जाने वाली एस्पिरेंट्स सीजन 3 शामिल है. यह TVF के सबसे पसंदीदा और लंबे समय तक चलने वाले शोज में से एक है और उम्मीद है कि नया सीजन कहानी को एक रोमांचक दिशा में आगे ले जाएगा.

अगली बड़ी खबर पंचायत सीजन 5 को लेकर है, जो हर उम्र के दर्शकों का पसंदीदा शो है. सीजन 4 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद, अब हर कोई यह देखने के लिए बेताब है कि फुलेरा गांव की कहानी आगे क्या मोड़ लेगी.

​पिछले साल अपनी शुरुआत करने वाली सीरीज ग्राम चिकित्सालय भी सीजन 2 के साथ वापसी कर रही है. अपनी जबरदस्त कॉमेडी और आम जिंदगी से जुड़ी कहानी की वजह से इस शो ने बहुत कम समय में तगड़ी फैन फॉलोइंग बना ली थी, जिसके बाद अब इसके अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

इसी तरह, पिछले साल सपने वर्सेस एवरीवन के साथ एक नया और दमदार कॉन्सेप्ट पेश करने के बाद, TVF अब इसका सीजन 2 लेकर आ रहा है. इस खबर ने अभी से ही फैंस के बीच खलबली मचा दी है.

​'एस्पिरेंट्स' के सबसे लोकप्रिय स्पिन-ऑफ में से एक, संदीप भैया भी सीजन 2 के साथ वापसी कर रहे हैं. अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग के साथ, यह एक अनोखा मामला है जहाँ किसी स्पिन-ऑफ सीरीज का दूसरा सीजन आ रहा है.

​इनके अलावा, TVF ने दो बिल्कुल नए शोज, पिरामिड सीजन 1 और वंश सीजन 1 का भी ऐलान किया है, जिससे उनकी कहानियों का दायरा और भी बढ़ गया है.

इसके अलावा, टी वी एफ (TVF) अब सिर्फ शोज तक सीमित नहीं रहा है, उन्होंने दो फिल्मों का भी ऐलान किया है. कॉलेज फेस्ट और Vvan ये दोनों प्रोजेक्ट्स बिल्कुल अलग जॉनर के हैं और TVF की बदलती क्रिएटिव सोच को दिखाते हैं. फिल्म 'व्वान' के लिए TVF ने बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ हाथ मिलाया है, जो मनोरंजन की दुनिया के दो बड़े दिग्गजों के बीच एक अनोखी पार्टनरशिप है.

​घोषणाओं के इतने शानदार लाइनअप के साथ, TVF ने वाकई 'प्राइम वीडियो प्रजेंट्स' के मंच पर अपना दबदबा बनाया है. यह कहना गलत नहीं होगा कि 2026 TVF के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है और दर्शकों के पास देखने के लिए बहुत कुछ है.

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