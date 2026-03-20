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TVF ने प्राइम वीडियो में सबसे ज्यादा शोज और फिल्मों का किया मेगा ऐलान, देखें लिस्ट

एस्पिरेंट्स सीजन 3 ( POSTER )

हैदराबाद: द वायरल फीवर (TVF) ने वाकई कंटेंट की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना ली है. अपनी दिलचस्प, भरोसेमंद और एंटरटेनिंग कहानियों के साथ, यह एक ऐसे सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के रूप में उभरा है, जो अपने दर्शकों की नब्ज को बखूबी पहचानता है. उन्होंने बार-बार यह साबित किया है कि उनसे बेहतर ऑडियंस को कोई नहीं समझ सकता. पिछले कुछ सालों में कई ब्लॉकबस्टर शो देने के बाद, TVF ने 'प्राइम वीडियो प्रजेंट्स' में अपनी मेगा घोषणाओं के साथ पूरी लाइमलाइट बटोर ली है, जिसमें उनके सुपरहिट शोज के नए सीजन, आने वाली फिल्में और फ्रेश ओरिजिनल सीरीज शामिल हैं. प्राइम वीडियो प्रजेंट्स में यह वाकई टी वी एफ (TVF) के दबदबे वाला पल था, जहां इस इवेंट में मनोरंजन की कई रोमांचक घोषणाएं हुईं. वहीं सबसे ज्यादा शोज का ऐलान करके TVF सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के रूप में सामने आया. अपनी मशहूर फ्रेंचाइजी के नए सीजन से लेकर बिल्कुल नए शोज और फिल्मों तक, TVF ने एक ऐसा स्लेट पेश किया जो वाकई में बहुत प्रभावशाली था. TVF की घोषणाओं को देखें, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंतजार की जाने वाली एस्पिरेंट्स सीजन 3 शामिल है. यह TVF के सबसे पसंदीदा और लंबे समय तक चलने वाले शोज में से एक है और उम्मीद है कि नया सीजन कहानी को एक रोमांचक दिशा में आगे ले जाएगा. अगली बड़ी खबर पंचायत सीजन 5 को लेकर है, जो हर उम्र के दर्शकों का पसंदीदा शो है. सीजन 4 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद, अब हर कोई यह देखने के लिए बेताब है कि फुलेरा गांव की कहानी आगे क्या मोड़ लेगी.