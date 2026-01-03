ETV Bharat / entertainment

टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी ने पौष पूर्णिमा पर किया गंगा स्नान, हरिद्वार में लगाई डुबकी

टीवी कलाकार अर्जुन बिजलानी ने किया गंगा स्नान ( Photo- ETV Bharat )

ऋषिकेश: आज पौष पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु नव वर्ष 2026 का पहला स्नान कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज से 44 दिवसीय माघ मेला शुरू हो गया है. इधर देवभूमि उत्तराखंड में गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. धर्म नगरी हरिद्वार और संत नगरी ऋषिकेश में विशेष रूप से सनातन हिंदू धर्म के अनुयायियों ने गंगा स्नान कर अपनी सुख समृद्धि के साथ पितरों की आत्म की शांति और मोक्ष की प्रार्थना की. मशहूर टेलीविजन एक्टर अर्जुन बिजलानी ने हरिद्वार में गंगा स्नान किया. आज पौष पूर्णिमा का स्नान है: मशहूर टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी अपने निजी कार्य से उत्तराखंड आए थे. आज पौष पूर्णिमा तथा माघ स्नान प्रारंभ हो गया है. ऐसे में टेलीविजन सीरियल्स के मशहूर कलाकार अर्जुन बिजलानी भी गंगा घाट पहुंचे और गंगा स्नान किया. ऋषिकेश क्रिएटिव प्रोडक्शन के ऑनर चिन्मय पंडित के साथ पहुंचे अर्जुन बिजलानी ने बताया कि निजी कार्य से देहरादून आये थे. आज चूंकि मेरी फ्लाइट शाम की है. समय भी था, तो चिन्मय से चर्चाओं के बीच गंगा स्नान का मन बन बैठा. टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी ने पौष पूर्णिमा पर किया गंगा स्नान (VIDEO-ETV Bharat)