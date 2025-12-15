ETV Bharat / entertainment

रात के अंधेरे में इस एक्टर पर हुआ रॉड से हमला, FIR दर्ज

टीवी एक्टर अनुज सचदेवा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन पर एक शख्स हमला करते हुए दिख रहा है.

Anuj Sachdeva
अनुज सचदेवा (IANS)
Published : December 15, 2025 at 8:27 PM IST

मुंबई: टीवी एक्टर अनुज सचदेवा ने मुंबई में अपनी रेसिडेंशियल सोसाइटी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो पोस्ट किया है, जहां उन पर उनके पड़ोसी ने रॉड से हमला किया, जिससे उन्हें खून बहने लगा. एक्टर ने यह वीडियो सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

एक्टर अनुज प्रेमचंद सचदेवा पर एक सोसायटी मेंबर प्रदीप सिंह ने हमला किया. यह घटना 14 दिसंबर की रात गोरेगांव वेस्ट में हारमनी मॉल रेजिडेंसी में हुई, जब एक्टर ने गलत तरीके से पार्क की गई कार के बारे में शिकायत की और बाद में सिंह को उनके कुत्ते के भौंकने पर गुस्सा आ गया.

Anuj Sachdeva
अनुज सचदेवा का पोस्ट (Instagram)

इस घटना के बाद, सचदेवा ने बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, और सोमवार को प्रदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर हमले का वीडियो शेयर करने के बाद यह घटना चर्चा में आई है.

14 दिसंबर को अनुज ने अपने इंस्टाग्राम पर हमले का वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा है, 'मैं यह सबूत इसलिए पोस्ट कर रहा हूं ताकि यह आदमी मुझे या मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान न पहुंचाए. उसने सोसाइटी पार्किंग में गलत जगह पर खड़ी अपनी कार के बारे में सोसाइटी ग्रुप में बताने पर मेरे कुत्ते और मुझ पर रॉड से हमला करने की कोशिश की. हार्मनी मॉल रेजिडेंसी. गोरेगांव पश्चिम. यह आदमी A विंग फ्लैट 602 का है. प्लीज इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो कार्रवाई कर सकते हैं. मेरे सिर से खून बह रहा है.'

एफआईआर के मुताबिक, एक्टर गोरेगांव वेस्ट में लिंक रोड पर हार्मनी मॉल रेजिडेंसी के फ्लैट नंबर 701 में रहते हैं. रविवार को, रात करीब 10.30 बजे, सचदेवा सोसाइटी की पार्किंग एरिया में अपने कुत्ते, जिसका नाम सिम्बा है, को घुमा रहे थे. उसी समय, उन्होंने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में पार्किंग स्लॉट के बाहर खड़ी एक कार की तस्वीर पोस्ट की.

जब एक्टर और उनकी दोस्त प्रियंका परेरा रात करीब 10.45 बजे बात कर रहे थे, तभी प्रदीप सिंह नाम का एक गुस्साया हुआ निवासी वहां आया और उनसे बहस करने लगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदीप सिंह ने अनुज सचदेवा से कहा कि वह अपनी कार नहीं हटाएगा और उसे चैलेंज दिया कि वह जो चाहे कर ले.

बहस के दौरान, एक्टर का कुत्ता भौंका, जिससे प्रदीप सिंह और ज्यादा गुस्सा हो गया. आरोप है कि उसने चौकीदार से एक रॉड लिया और कुत्ते को मारने की कोशिश की. हालांकि, परेरा ने कुत्ते को हटा दिया. गुस्से में आकर, आरोपी ने उस छड़ी से अनुज सचदेवा पर हमला किया, उनके सिर, पीठ और दाहिने पैर पर मारा, जिससे उसे चोटें आईं. प्रदीप सिंह पर परेरा को यह कहकर धमकी देने का भी आरोप है, 'तुम एक औरत हो, घर पर रहो'. इतना ही नहीं, हमलावर पर एक्टर को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है.

एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने के बाद, अनुज सचदेवा ने पुलिस से संपर्क किया, जिन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(2) (खतरनाक हथियारों या तरीकों से जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

अनुज हाल ही में वेब सीरीज 'छल कपाट' में दिखाई दिए, जिसका प्रीमियर जून 2025 में जी5 पर हुआ था. 'वो तो है अलबेला', 'एक भ्रम सर्वगुण सम्पन्न', 'फिर सुबह होगी' और 'सबकी लाडली बेबो' जैसे पॉपुलर टेलीविजन शो के भी वो हिस्सा रह चुके हैं.

