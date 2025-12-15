ETV Bharat / entertainment

रात के अंधेरे में इस एक्टर पर हुआ रॉड से हमला, FIR दर्ज

14 दिसंबर को अनुज ने अपने इंस्टाग्राम पर हमले का वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा है, 'मैं यह सबूत इसलिए पोस्ट कर रहा हूं ताकि यह आदमी मुझे या मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान न पहुंचाए. उसने सोसाइटी पार्किंग में गलत जगह पर खड़ी अपनी कार के बारे में सोसाइटी ग्रुप में बताने पर मेरे कुत्ते और मुझ पर रॉड से हमला करने की कोशिश की. हार्मनी मॉल रेजिडेंसी. गोरेगांव पश्चिम. यह आदमी A विंग फ्लैट 602 का है. प्लीज इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो कार्रवाई कर सकते हैं. मेरे सिर से खून बह रहा है.'

इस घटना के बाद, सचदेवा ने बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, और सोमवार को प्रदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर हमले का वीडियो शेयर करने के बाद यह घटना चर्चा में आई है.

एफआईआर के मुताबिक, एक्टर गोरेगांव वेस्ट में लिंक रोड पर हार्मनी मॉल रेजिडेंसी के फ्लैट नंबर 701 में रहते हैं. रविवार को, रात करीब 10.30 बजे, सचदेवा सोसाइटी की पार्किंग एरिया में अपने कुत्ते, जिसका नाम सिम्बा है, को घुमा रहे थे. उसी समय, उन्होंने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में पार्किंग स्लॉट के बाहर खड़ी एक कार की तस्वीर पोस्ट की.

जब एक्टर और उनकी दोस्त प्रियंका परेरा रात करीब 10.45 बजे बात कर रहे थे, तभी प्रदीप सिंह नाम का एक गुस्साया हुआ निवासी वहां आया और उनसे बहस करने लगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदीप सिंह ने अनुज सचदेवा से कहा कि वह अपनी कार नहीं हटाएगा और उसे चैलेंज दिया कि वह जो चाहे कर ले.

बहस के दौरान, एक्टर का कुत्ता भौंका, जिससे प्रदीप सिंह और ज्यादा गुस्सा हो गया. आरोप है कि उसने चौकीदार से एक रॉड लिया और कुत्ते को मारने की कोशिश की. हालांकि, परेरा ने कुत्ते को हटा दिया. गुस्से में आकर, आरोपी ने उस छड़ी से अनुज सचदेवा पर हमला किया, उनके सिर, पीठ और दाहिने पैर पर मारा, जिससे उसे चोटें आईं. प्रदीप सिंह पर परेरा को यह कहकर धमकी देने का भी आरोप है, 'तुम एक औरत हो, घर पर रहो'. इतना ही नहीं, हमलावर पर एक्टर को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है.

एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने के बाद, अनुज सचदेवा ने पुलिस से संपर्क किया, जिन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(2) (खतरनाक हथियारों या तरीकों से जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

अनुज हाल ही में वेब सीरीज 'छल कपाट' में दिखाई दिए, जिसका प्रीमियर जून 2025 में जी5 पर हुआ था. 'वो तो है अलबेला', 'एक भ्रम सर्वगुण सम्पन्न', 'फिर सुबह होगी' और 'सबकी लाडली बेबो' जैसे पॉपुलर टेलीविजन शो के भी वो हिस्सा रह चुके हैं.