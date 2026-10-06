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'तुम्बाड' के 8 साल पूरे होने से पहले सोहम शाह ने फैंस के नाम लिखा नोट, मांगी फिल्म से जुड़ी ये खास चीज

सोहम शाह ( Film Poster )

हैदराबाद: तुम्बाड बिना किसी शक एक अनोखी लोककथा पर आधारित फैंटेसी फिल्म है, जिसे दर्शकों ने न सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर अनुभव किया है, बल्कि उसपर अपना प्यार भी बरसाया है. बीते कई सालों में फिल्म ने कल्ट फॉलोइंग अपने नाम की है और साथ ही हर बीतते समय के साथ इसका रेपुटेशन बढ़ता ही रहा है. फिल्म साल 2024 में दोबारा रिलीज हुई थी, जिसने इसकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया है. फिल्म ने अपनी री-रिलीज के साथ न सिर्फ दर्शकों को एंटरटेन किया है बल्कि शानदार कमाई करते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन री-रिलीजेज में से एक बनकर सामने आई है. इस तरह से कहना होगा कि फिल्म इन एक बड़ा और नया बेंचमार्क्स सेट किया है.

अब जब 12 अक्टूबर को 'तुम्बाड' अपनी 8वीं सालगिरह मनाने जा रही है. ऐसे में एक्टर और प्रोड्यूसर सोहम शाह ने सोशल मीडिया पर पॉपुलर कल्चर में 'हस्तर' की दुनिया को जिंदा रखने वाले फैंस को अपना आभार व्यक्त किया है. शाह ने एक खास नोट साझा करते हुए जाहिर किया है कि किस तरह से वे कई साल से लगातार मिले रहे ढेर सारे समर्थन और प्यार से बेहद प्रभावित हुए हैं. सोहम ने इस अहम मुकाम और उन उत्साही फैंस का जश्न मनाते हुए, जिन्होंने 'तुम्बाड' को सिनेमा की दुनिया में एक यादगार और हमेशा रहने वाली फिल्म बनाया है, के लिए एक क्रिएटिव ग्राफिक पोस्ट करते हुए एक पर्सनल संदेश भी लिखा है, '8 साल पहले ‘तुम्बाड’ का सफर शुरू हुआ था और किसी तरह यह सफर कभी खत्म ही नहीं हुआ. यह आपके साथ बना रहा. आपकी बातचीत में, आपकी अलग-अलग बातचीत में, आपकी कला में और उन अनगिनत तरीकों में, जिनसे आपने इस दुनिया को बार-बार नए तरीके से देखा. इसके लिए मैं बस आपको शुक्रिया कह सकता हूं.