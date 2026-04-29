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'तुम्बाड 2' की रिलीज डेट आउट, करना होगा लंबा इंतजार, जानें कब सिनेमाघरों में आ रही सोहम शाह की फिल्म

हैदराबाद: फिल्ममेकर सोहम शाह की आगामी मैथोलॉजिकल हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'तुम्बाड' का सीक्वल यानी 'तुम्बाड 2' की शूटिंग शुरू हो गई है. मेकर्स ने कुछ दिन पहले ही इसकी जानकारी दी थी और मुहूर्त शॉट की कुछ बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीरें शेयर की थी. अब, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा हटाया है.

सोहम शाह की हॉरर फिल्म 'तुम्बाड' 2018 में एक बड़ी हिट साबित हुई थी. इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे डरावनी और अनोखे ढंग से बनी हॉरर फिल्मों में से एक माना जाता है. इसकी जबरदस्त सफलता के बाद, फैंस इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बुधवार, 29 अप्रैल को सोहम शाह ने आधिकारिक तौर पर 'तुम्बाड 2' की रिलीज़ डेट का एलान किया है. बता दें कि 'तुम्बाड 2' 2026 में सिनेमाघरों में नहीं आएगी. इसे 2027 में रिलीज किया जाएगा.

सोहम शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 'तुम्बाड 2' का एक नया पोस्टर शेयर किया, जिसमें फिल्म की रिलीज डेट भी बताई गई है. मेकर्स ने इस हॉरर फिल्म की ग्रैंड रिलीज के लिए 3 दिसंबर, 2027 की तारीख तय की है. इस पोस्टर को साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'एक गुनाहों भरा अतीत, एक मनहूस भविष्य. भूख बढ़ रही है, लालच की विरासत जारी है. अपने कैलेंडर में तारीख नोट कर लें: तुम्बाड 2 आ रही है 3. 12. 2027 को.'