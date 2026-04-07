ETV Bharat / entertainment

'तुम्बाड 2' का हुआ मुहूर्त, सोहम शाह ने शुरू की फिल्म की शूटिंग, 8 एकड़ में बनाया बहुत बड़ा सेट

फिल्म की शुरुआती शूटिंग के लिए मुंबई में 7-8 एकड़ का एक बहुत बड़ा सेट बनाया गया है, जो बिल्कुल एक शहर जैसा दिखता है.

TUMBAAD 2 shoot begins
'तुम्बाड 2' का हुआ मुहूर्त (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 7, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: 'तुम्बाड 2' उन बड़ी फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब सोहम शाह के साथ नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी भी इस फिल्म से जुड़ गए हैं, जिसने फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ा दी है.

'तुम्बाड' के साथ सोहम शाह ने वाकई में सिनेमा की एक बेहतरीन मिसाल पेश की थी, जहां इस फिल्म ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और इसे हिंदी की सबसे अच्छी फैंटेसी फोकलोर फिल्मों में से एक माना जाता है, वहीं 2024 में जब इसे दोबारा रिलीज किया गया, तो यह दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज इंडियन फिल्म बन गई.

तब से ही लोग 'तुम्बाड 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सोहम शाह के इसके ऐलान ने लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है. अब आखिरकार वो बड़ा पल आ गया है, क्योंकि फिल्म का मुहूर्त शॉट हो चुका है और शूटिंग शुरू हो गई है.

इस बात ने ही एक्साइटमेंट काफी बढ़ा दी थी, ऊपर से मुहूर्त शॉट पर प्रोड्यूसर डॉ. जयंतीलाल गड़ा और इंडस्ट्री के दिग्गज बोनी कपूर भी मौजूद रहे. इससे फिल्म की पहली झलक देखने की बेताबी और बढ़ गई है. अब जब शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है, तो आने वाले समय में और भी धमाकेदार अपडेट्स का इंतज़ार रहेगा.

फिल्म की शुरुआती शूटिंग के लिए मुंबई में 7-8 एकड़ का एक बहुत बड़ा सेट बनाया गया है, जो बिल्कुल एक शहर जैसा दिखता है. इससे साफ पता चलता है कि सोहम शाह फिल्म्स दर्शकों के लिए इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा गहरा और जादुई अनुभव तैयार कर रहे हैं, जो इस मच-अवेइटेड सीक्वल के लिए एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा देता है.

'तुम्बाड 2' का निर्देशन आदेश प्रसाद कर रहे हैं और इसकी कमान एक्टर-प्रोड्यूसर सोहम शाह ने अपने बैनर सोहम शाह फिल्म्स के तहत संभाली है. उनके साथ पेन स्टूडियोज के डॉ. जयंतीलाल गड़ा भी जुड़े हैं, जो 'RRR' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं.

ये भी पढ़ें:

'तुम्बाड 2' में होंगे एक किरदार के अलग-अलग अवतार, प्रोस्थेटिक डिजाइनर का खुलासा, इन फिल्मों के लिए भी कर चुके काम

TAGGED:

TUMBAAD 2
TUMBAAD 2 SHOOT BEGINS
TUMBAAD 2 MOVIE
तुम्बाड 2 शूटिंग शुरू
TUMBAAD 2 SHOOTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.