'किंग' के गाने 'तू मिल जाए' ने मारी बाजी, टॉप 5 सॉन्ग में पहले नंबर है शाहरुख-दीपिका का सॉन्ग
फिल्म पठान के सॉन्ग बेशरम रंग के बाद शाहरुख-दीपिका की जोड़ी ने फिर धमाका किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 1:18 PM IST
हैदराबाद: शाहरुख खान स्टारर फिल्म किंग से गाना तुम मिल जाए ने ऑर्मेक्स हार्टबीट्स पर टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ द वीक की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. गाने द्वारा हासिल की गई यह उपलब्धि इस बात का सबूत है कि यह किस तरह से म्यूजिक लवर्स द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. इस गाने ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, ऐसे में फैंस खुद को इसके हुकस्टेप को इंस्टाग्राम पर रीक्रिएट करने से रोक नहीं पा रहे हैं और इस तरह से यह ट्रैक सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रहा है.
किंग का सॉन्ग ऑन टॉप
शाहरुख खान संग दीपिका पादुकोण की दिल जीतने वाली इलेक्ट्रिक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, दिल छू लेने वाला म्यूजिक और कमाल के विजुअल्स फैंस को फिर से इस जोड़ी से प्यार करने को मजबूर कर रहे हैं. अरिजीत सिंह और मधुबंती बागची ने मिलकर गाया है. गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के एक बार फिर खूबसूरत केमिस्ट्री देखने को मिली है. पठान के सॉन्ग बेशरम रंग के बाद शाहरुख-दीपिका की जोड़ी ने फिर धमाका किया है. ‘तू मिल जाए’ के चार्ट में टॉप पर रहने और लोगों का दिल जीतने के साथ ही ‘किंग’ को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट भी लगातार बढ़ रहा है. हर कोई शाहरुख खान को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.
टॉप 5 लिस्ट में ये गाने शामिल
टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ द वीक की लिस्ट में हालिया रिलीज फिल्म रामायण का जय-जय राम दूसरे, धुरंधर का गहरा हुआ तीसरे, रामायण का मंगल रंग चौथे और आगामी 27 नवंबर को रिलीज होने वाली आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ स्टारर फिल्म ये प्रेम मोल लिया का टाइटल सॉन्ग पांचवें नंबर पर है.
#OrmaxHeartbeats Top 5 (Nov 12) https://t.co/y4O57eU5X0— Ormax Media (@OrmaxMedia) November 12, 2026
किंग के बारे में
शाहरुख खान की किंग को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान, सुहाना खान, अनिल कपूर, अरशद वारसी, अभय शर्मा और अभिषेक बच्चन समेत कई स्टार नजर आने वाले हैं. किंग इस 24 दिसंबर 2026 को सभी सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इससे पहले दर्शकों को फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है.