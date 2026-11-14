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'किंग' के गाने 'तू मिल जाए' ने मारी बाजी, टॉप 5 सॉन्ग में पहले नंबर है शाहरुख-दीपिका का सॉन्ग

'तू मिल जाए' ( IMAGE/Song Poster )

हैदराबाद: शाहरुख खान स्टारर फिल्म किंग से गाना तुम मिल जाए ने ऑर्मेक्स हार्टबीट्स पर टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ द वीक की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. गाने द्वारा हासिल की गई यह उपलब्धि इस बात का सबूत है कि यह किस तरह से म्यूजिक लवर्स द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. इस गाने ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, ऐसे में फैंस खुद को इसके हुकस्टेप को इंस्टाग्राम पर रीक्रिएट करने से रोक नहीं पा रहे हैं और इस तरह से यह ट्रैक सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रहा है.

किंग का सॉन्ग ऑन टॉप