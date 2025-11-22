ETV Bharat / entertainment

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' टीजर आउट, 2025 में 90s की लवस्टोरी की तलाश में अनन्या पांडे, ट्रिप पर कार्तिक आर्यन से हुआ पंगा

हैदराबाद: कार्तिक आर्यन ने अपने 35वें बर्थडे पर फैंस को जबरदस्त तोहफा दिया है. कार्तिक ने अगले महीने क्रिसमस पर रिलीज होने जा रही अपनी रोमांटिक फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी का टीजर आज 22 नवंबर को रिलीज कर दिया है. टीजर में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के बीच मीठी नोकझोक देखने को मिल रही है. फिल्म सत्य प्रेम की कथा का निर्देशन करने वाले डायरेक्टर समीर विध्वंस ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आखिर कैसा है, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी का टीजर. तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी टीजर तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का टीजर मजेदार होने के साथ-साथ थोड़ा नॉटी और थोड़ा रोमांटिक, सिजलिंग भी है. तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी का टीजर 1.34 मिनट का है, जिसकी शुरुआत कार्तिक आर्यन के सिक्स पैक्स एब्स और स्लिम फेस कट के साथ-साथ स्पाइक लुक दिखने के साथ होती है. टीजर की शुरुआत में लिखा है, 'अगर आप अपना एक और हफ्ता जीने जा रहे हो तो, इसे अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट हफ्ता बना दो'. इसके बाद कार्तिक आर्यन की आवाज आती है और वो कहते है, 'मलाइका से मलाला तक, उर्फी से लेकर कमला तक कोई भी इस मम्मा बॉय को हाथ से नहीं जाने देगी'. इसके बाद सिक्स पैक्स एब्स के साथ कार्तिक की डैशिंग एंट्री होती है.