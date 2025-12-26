ETV Bharat / entertainment

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस: कार्तिक-अनन्या की रोमांटिक फिल्म 'धुरंधर' के आगे ढेर, 'अवतार 3' से भी पिछड़ी

हैदराबाद: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी क्रिसमस डे के मौके पर रिलीज हुई. तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी उस वक्त में रिलीज हुई है, जब बीते हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर अपने कब्जा जमाए बैठी है. दूसरी तरफ अवतार : फायर एंड ऐश भी बॉक्स ऑफिस पर अपना एक हफ्ता पूरा कर चुकी है. इन दो बड़ी फिल्मों के बीच तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने पहले दिन ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक कमाई कर ली है. तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, चलिए जानते हैं.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी डे 1 कलेक्शन

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी देशभर के 5 हजार से ज्यादा स्क्रीन पर हुई . सैकनिल्क की मानें तो तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने धुरंधर के क्रेज के बीच 7.25 करोड़ रुपये से खाता खोला है. क्रिसमस वाले दिन तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का हिंदी में 34.56 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट रहा. इसमें मॉर्निंग शो में 18.18 फीसदी, ऑफ्टरनून शो में 38.48 फीसदी, इवनिंग शो में 41.36 फीसदी और नाइट शो में 40.23 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट रहा है.