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'भूत बंगला' का नया गाना 'तू ही दिसदा' रिलीज, अरिजीत सिंह की आवाज का फिर चला जादू

गाने की खूबसूरती को और बढ़ाते हुए, इसे अरिजीत सिंह और निखिता गांधी ने गाया है,

Tu Hi Disda Song
'भूत बंगला' का नया गाना 'तू ही दिसदा' रिलीज (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 24, 2026 at 5:28 PM IST

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हैदराबाद: 'भूत बंगला' से मेकर्स ने अब इसका दूसरा गाना 'तू ही दिसदा' आज 24 मार्च को रिलीज कर दिया है, जो इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में रोमांस का एक फ्रेश तड़का लगाता है. ​पहले गाने 'राम जी आके भला करेंगे' के बाद, अब आया 'तू ही दिसदा' अक्षय कुमार और वामिका गब्बी को एक ड्रीम रोमांटिक अवतार में दिखाता है.

यह गाना उनकी खूबसूरत केमिस्ट्री को कमाल के विजुअल्स के साथ बखूबी पेश करता है. झरनों, हरियाली और खूबसूरत पहाड़ों के बैकड्रॉप पर सेट यह ट्रैक एक सुकून देने वाला और रोमांटिक अहसास कराता है. यह एक कूल और ब्रीजी गाना है, जो 'समर लव' के लिए एकदम परफेक्ट है.

गाने की खूबसूरती को और बढ़ाते हुए, इसे अरिजीत सिंह और निखिता गांधी ने गाया है, जिनकी रूहानी आवा विजुअल्स में एक गहराई और इमोशन जोड़ती है. इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही नेचुरल और दिखने में शानदार है, जो प्रियदर्शन के सिग्नेचर स्टोरीटेलिंग स्टाइल की एक झलक देता है और इस गाने को देखने में मजा आता है.

​मेकर्स ने हाल ही में 'भूत बंगला' का टीजर रिलीज किया था, जिसने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया. दर्शक अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की वापसी, उनके क्लासिक कॉमिक वन-लाइनर्स और हॉरर के इस मेल को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं. परेश रावल, असरानी और राजपाल यादव जैसे दिग्गज एक्टर्स की वापसी ने इस फिल्म की पुरानी यादों और स्टार कास्ट की वैल्यू को और बढ़ा दिया है.

बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के डिवीजन, बालाजी मोशन पिक्चर्स ने 'केप ऑफ गुड फिल्म्स' के साथ मिलकर 'भूत बंगला' पेश की है, जिसमें अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव लीड रोल्स में हैं. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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