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विश्वास, पारदर्शिता और कार्य-कुशलता ही रामोजी फिल्म सिटी के सिद्धांत: TIFF में शामिल हुए चेरुकुरी किरण और चेरुकुरी विजयेश्वरी

दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी चौबीसों घंटे फिल्म प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट-प्रोडक्शन तक की सभी फिल्म सेवाएं प्रदान करता है.

Trust, transparency, and efficiency operating principles at Ramoji Film City, Ch Kiron And Ch Vijayeswari At TIFF
टोरंटो में 51वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रामोजी ग्रुप के CMD चेरुकुरी किरण और रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी विजयेश्वरी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 8:06 PM IST

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टोरंटो: रामोजी फिल्म सिटी में विश्वास, पारदर्शिता और कार्य-कुशलता ही संचालन के मुख्य सिद्धांत हैं क्योंकि यह अपने क्लाइंट्स को विश्व स्तरीय फिल्म सेवाएं प्रदान करता है. रामोजी ग्रुप के चेयरमैन, चेरुकुरी किरण ने मंगलवार को कनाडा के टोरंटो शहर में 51वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) के इतर आयोजित 'भारत पर्व रिसेप्शन' में विशेष अतिथि के रूप में अपने विचार साझा करते हुए यह बात कही.

टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम ने भारत और कनाडा की क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के फिल्ममेकर्स, फिल्म प्रड्यूसर्स और प्रमुख आवाजों को एक साथ लाया.

रामोजी फिल्म सिटी के बड़े दायरे (scale) और सुविधाओं को स्वीकार करते हुए, आयोजकों ने चेरुकुरी किरण से पूछा कि इस स्तर का बुनियादी ढांचा उन कनाडाई और अमेरिकी फिल्म निर्माताओं को क्या ऑपरेशनल और रचनात्मक लाभ प्रदान कर सकता है, जिन्हें भारत में शूटिंग करने का पहले से पूर्व अनुभव नहीं है?

किरण ने जवाब दिया, "रामोजी फिल्म स्टूडियो एक ऐसी फैसिलिटी है जो वैश्विक स्तर पर अपनी सार्थकता साबित करती है क्योंकि हम 1.4 अरब फिल्म क्रिएटर्स और फिल्म कंज्यूमर्स का देश हैं. हमारे पास सबसे बड़ी प्रोडक्शन, पोस्ट-प्रोडक्शन और फिल्म सेवाओं की एक पूरी रेंज है, जिसमें समय और प्रयास के मामले में बहुत अधिक विश्वास, पारदर्शिता और कार्य-कुशलता है. हम 24X7 काम करते हैं."

चेयरमैन किरण 'भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में उभरते अवसर' पर एक पैनल चर्चा के दौरान बोल रहे थे. इस दौरान रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी विजयेश्वरी और ईटीवी नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर के. बापीनीडू चौधरी भी साथ में थे.

इस अवसर पर रामोजी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट को भी सम्मानित किया गया. TIFF में अपने दिनभर के कार्यक्रमों के दौरान, किरण, विजयेश्वरी और बापीनीडू ने कनाडा के पहचान और संस्कृति मंत्री मार्क मिलर से भी मुलाकात की.

51वां टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 10 सितंबर को शुरू हुआ और 20 सितंबर तक चलेगा. दुनिया के सबसे प्रमुख पब्लिक फिल्म फेस्टिवल में से एक के रूप में, इस संस्करण में 293 फिल्मों का आधिकारिक चयन, हाई-प्रोफाइल रेड कार्पेट और इसके नए समर्पित फिल्म उद्योग बाजार की औपचारिक शुरुआत शामिल है.

फेस्टिवल में भारत की आधिकारिक उपस्थिति TIFF के मार्केट सेक्शन के भीतर भारत पवेलियन द्वारा संचालित है. उद्योग जगत के दिग्गज, विशेष रूप से रामोजी फिल्म सिटी, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ व्यापक प्रोडक्शन फैसिलिटीज का प्रदर्शन करने के लिए इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए.

इस इवेंट में वेव्स समिट 2027 (WAVES Summit) जैसे आगामी महत्वपूर्ण पड़ावों पर केंद्रित चर्चाएं भी देखी गईं, जिसमें कनाडाई फिल्म निर्माताओं, स्टूडियो और वितरकों को भारतीय क्रिएटर्स के साथ को-प्रोडक्शन और मार्केट पार्टनरशिप तलाशने के लिए आमंत्रित किया गया.

कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश के. पटनायक ने अपने भाषण में कंटेंट क्रिएशन, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए ग्लोबल हब के तौर पर भारत के उभरने पर जोर दिया. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि WAVES समिट 2027 मीडिया और एंटरटेनमेंट में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को गहरा करने और वैश्विक अवसरों का विस्तार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा.

कॉन्सुल जनरल महावीर सिंघवी ने इंडिया-कनाडा क्रिएटिव पार्टनरशिप की बहुत अधिक संभावना पर जोर दिया, और हितधारकों (stakeholders) को स्टोरीटेलिंग और प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट-प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन तक — भारत की पूरी मीडिया और एंटरटेनमेंट वैल्यू चेन का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया.

हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी 2,000 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है और इसके नाम दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

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