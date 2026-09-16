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विश्वास, पारदर्शिता और कार्य-कुशलता ही रामोजी फिल्म सिटी के सिद्धांत: TIFF में शामिल हुए चेरुकुरी किरण और चेरुकुरी विजयेश्वरी

टोरंटो में 51वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रामोजी ग्रुप के CMD चेरुकुरी किरण और रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी विजयेश्वरी. ( ETV Bharat )

टोरंटो: रामोजी फिल्म सिटी में विश्वास, पारदर्शिता और कार्य-कुशलता ही संचालन के मुख्य सिद्धांत हैं क्योंकि यह अपने क्लाइंट्स को विश्व स्तरीय फिल्म सेवाएं प्रदान करता है. रामोजी ग्रुप के चेयरमैन, चेरुकुरी किरण ने मंगलवार को कनाडा के टोरंटो शहर में 51वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) के इतर आयोजित 'भारत पर्व रिसेप्शन' में विशेष अतिथि के रूप में अपने विचार साझा करते हुए यह बात कही.

टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम ने भारत और कनाडा की क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के फिल्ममेकर्स, फिल्म प्रड्यूसर्स और प्रमुख आवाजों को एक साथ लाया.

रामोजी फिल्म सिटी के बड़े दायरे (scale) और सुविधाओं को स्वीकार करते हुए, आयोजकों ने चेरुकुरी किरण से पूछा कि इस स्तर का बुनियादी ढांचा उन कनाडाई और अमेरिकी फिल्म निर्माताओं को क्या ऑपरेशनल और रचनात्मक लाभ प्रदान कर सकता है, जिन्हें भारत में शूटिंग करने का पहले से पूर्व अनुभव नहीं है?

किरण ने जवाब दिया, "रामोजी फिल्म स्टूडियो एक ऐसी फैसिलिटी है जो वैश्विक स्तर पर अपनी सार्थकता साबित करती है क्योंकि हम 1.4 अरब फिल्म क्रिएटर्स और फिल्म कंज्यूमर्स का देश हैं. हमारे पास सबसे बड़ी प्रोडक्शन, पोस्ट-प्रोडक्शन और फिल्म सेवाओं की एक पूरी रेंज है, जिसमें समय और प्रयास के मामले में बहुत अधिक विश्वास, पारदर्शिता और कार्य-कुशलता है. हम 24X7 काम करते हैं."

चेयरमैन किरण 'भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में उभरते अवसर' पर एक पैनल चर्चा के दौरान बोल रहे थे. इस दौरान रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी विजयेश्वरी और ईटीवी नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर के. बापीनीडू चौधरी भी साथ में थे.

इस अवसर पर रामोजी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट को भी सम्मानित किया गया. TIFF में अपने दिनभर के कार्यक्रमों के दौरान, किरण, विजयेश्वरी और बापीनीडू ने कनाडा के पहचान और संस्कृति मंत्री मार्क मिलर से भी मुलाकात की.

51वां टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 10 सितंबर को शुरू हुआ और 20 सितंबर तक चलेगा. दुनिया के सबसे प्रमुख पब्लिक फिल्म फेस्टिवल में से एक के रूप में, इस संस्करण में 293 फिल्मों का आधिकारिक चयन, हाई-प्रोफाइल रेड कार्पेट और इसके नए समर्पित फिल्म उद्योग बाजार की औपचारिक शुरुआत शामिल है.