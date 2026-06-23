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अनफॉलो बज के बीच तृषा ने थलपति विजय को विश किया बर्थडे, शेयर की सेलिब्रेशन की तस्वीर, बोलीं- उस इंसान के लिए, जिसकी वजह से...

विजय-तृषा ( IANS )

हैदराबाद: तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय का 22 जून को जन्मदिन था. उन्होंने अपना 52वां जन्मदिन मनाया. इस मौके की एक बहुत प्यारी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर सामने आई है. उनकी खास दोस्त और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने जन्मदिन के एक छोटे और निजी सेलिब्रेशन की तस्वीर शेयर की, जिसे देखकर फैंस दोनों की केमिस्ट्री की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. फैंस के बीच जबरदस्त अटकलों और सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं के बाद, तृषा कृष्णन ने आखिरकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय को उनके 52वें जन्मदिन पर बधाई दी है. इससे ऑनलाइन तेजी से फैल रही अफवाहों पर भी मानो विराम लग गया है. अफवाह थी कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. हालांकि, नई अफवाहें तब शुरू हुईं जब फैंस ने देखा कि तृषा ने 22 जून को उनके 52वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई नहीं दी, जबकि पहले वह सोशल मीडिया पर उनके लिए जन्मदिन की पोस्ट शेयर करती रही हैं. साथ ही, इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने की बात सामने आने के बाद ये अटकलें और तेज हो गईं, जिससे उनके अलग होने की अफवाहों को और हवा मिली.