फिल्म छोड़ने की अफवाहों पर तृषा कृष्णन का फूटा गुस्सा, कहा- आज का फिक्शन कोटा कवर कर लिया है?
थलपति विजय के साथ रिश्ते को लेकर उड़ रही अफवाहों पर तृषा कृष्णन ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 1:53 PM IST
हैदराबाद: साउथ सिनेमा की खूबसूरत अदाकारा तृषा कृष्णन बीते दिनों से थलपति विजय के साथ अपने कथित लिंक-अप की अफवाहों के बाद से सुर्खियों में हैं. चल रही अटकलों के बीच, ऐसी खबरें भी सामने आईं कि एक्ट्रेस फिल्मों से दूर जाने का प्लान बना रही हैं. अब, एक्ट्रेस ने सिनेमा छोड़ने की हालिया अफवाहों पर रिएक्शन दिया है. इसके लिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल का सहारा लिया है.
मंगलवार, 7 अप्रैल को तृषा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने करियर को लेकर चल रही अफवाहों पर मजेदार अंदाज में रिएक्शन दिया है. उनका यह तब सामने आया है, जब यह खबर आई कि वह फिल्मों में काम करना बंद कर सकती हैं. उन्होंने अपने इस मजेदार पोस्ट के जरिए इन अटकलों पर विराम लगा दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने नेटिजन्स से सवाल करते हुए पूछा है कि क्या उन्हें अफवाहों की लिस्ट में कुछ और जोड़ना चाहिए या आज का 'फिक्शन कोटा' खत्म हो गया है.
तृषा ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'लगता है मैंने फिल्में छोड़ दी हैं, एक अमीर बिजनेस मैन से शादी कर ली है और मैं चार बच्चों को पाल रही हूं जो कल दो साल के हो गए. क्या कुछ और है जो मुझे बताना चाहिए या फिर हमने आज का फिक्शन कोटा कवर कर लिया है?'
यह अफवाह तब उड़ी जब एक यूट्यूबर ने दावा करते हुए कहा था कि कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें तृषा के एक्टिंग छोड़ने के प्लान के बारे में बताया था. यह दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिससे तृषा के फैंस हैरान हो गए.
इतना ही नहीं, तृषा कृष्णन और थलपति विजय की रिलेशनशिप की अफवाहें भी काफी उड़ रही हैं. यह अफवाह तूल तब और पकड़ लिया, जब दोनों को एक साथ एक शादी में देखा गया, वे एक ट्विंनिग आउटफिट में नजर आए थे. दोनों एक साथ शादी के फंक्शन से बाहर निकले, जिससे अटकलों को और हवा मिली. जब इस बारे में पूछा गया, तो तृषा ने कोई कमेंट नहीं किया.
तृषा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह अगली बार सूर्या के साथ आरजे बालाजी की आने वाली फिल्म करुप्पु में नजर आएंगी, जो 14 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाली है. उनके पाइपलाइन में चिरंजीवी के साथ विश्वंभर भी है.