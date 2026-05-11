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'प्यार हमेशा बुलंद होता है', विजय के CM बनने के बाद तृषा कृष्णन का पहला 'लविंग' पोस्ट, इंटरनेट पर मची सनसनी

विजय के CM बनने के बाद तृषा कृष्णन का पहला लविंग पोस्ट ( ANI )

हैदराबाद: अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय के तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद अभिनेत्री तृषा कृष्णन एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में गई हैं. सीएम शपथ समारोह बीते रविवार, 10 मई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ और इसने राज्य भर के राजनीतिक नेताओं, फिल्म जगत की हस्तियों पहुंची थीं. समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद, तृषा ने इंस्टाग्राम पर कार्यक्रम की कई तस्वीरें साझा कीं. उनके तृषा यहां साड़ी में एकदम क्लासी लुक में पहुंची थीं. उनके लुक ने फैंस को बहुत प्रभावित किया, लेकिन असली ध्यान उनके कैप्शन पर गया. अभिनेत्री ने लिखा, 'प्यार हमेशा बुलंद होता है. और यह लाइन सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गईं. कई यूजर्स ने इस कैप्शन को तृषा और विजय के करीबी रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों से जोड़ा है. हालांकि दोनों में से किसी ने भी इन अटकलों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनकी साथ में उपस्थिति ने ऑनलाइन कई बार चर्चाओं को जन्म दिया है. समारोह के लिए, तृषा ने सुनहरे काम वाली एक खूबसूरत समुद्री हरे रंग की साड़ी पहनी थी. उन्होंने इसे नाजुक सुनहरी कढ़ाई वाले क्रीम रंग के ब्लाउज के साथ पहना. अपने लुक को सरल और पारंपरिक रखते हुए, अभिनेत्री ने अपने बालों को ताजे चमेली के फूलों से सजाए हुए एक सुंदर जूड़े में बांधा. उन्होंने लाल पत्थरों वाले पारंपरिक आभूषण और हल्के मेकअप के साथ अपने लुक को पूरा किया.