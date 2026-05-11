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'प्यार हमेशा बुलंद होता है', विजय के CM बनने के बाद तृषा कृष्णन का पहला 'लविंग' पोस्ट, इंटरनेट पर मची सनसनी

विजय और तृषा कृष्णन का नाम इन दिनों खूब चर्चा में हैं. अब एक्ट्रेस के पोस्ट ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है.

Trisha Krishnan
विजय के CM बनने के बाद तृषा कृष्णन का पहला लविंग पोस्ट (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 11, 2026 at 2:17 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय के तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद अभिनेत्री तृषा कृष्णन एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में गई हैं. सीएम शपथ समारोह बीते रविवार, 10 मई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ और इसने राज्य भर के राजनीतिक नेताओं, फिल्म जगत की हस्तियों पहुंची थीं.

समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद, तृषा ने इंस्टाग्राम पर कार्यक्रम की कई तस्वीरें साझा कीं. उनके तृषा यहां साड़ी में एकदम क्लासी लुक में पहुंची थीं. उनके लुक ने फैंस को बहुत प्रभावित किया, लेकिन असली ध्यान उनके कैप्शन पर गया. अभिनेत्री ने लिखा, 'प्यार हमेशा बुलंद होता है. और यह लाइन सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गईं.

कई यूजर्स ने इस कैप्शन को तृषा और विजय के करीबी रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों से जोड़ा है. हालांकि दोनों में से किसी ने भी इन अटकलों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनकी साथ में उपस्थिति ने ऑनलाइन कई बार चर्चाओं को जन्म दिया है.

समारोह के लिए, तृषा ने सुनहरे काम वाली एक खूबसूरत समुद्री हरे रंग की साड़ी पहनी थी. उन्होंने इसे नाजुक सुनहरी कढ़ाई वाले क्रीम रंग के ब्लाउज के साथ पहना. अपने लुक को सरल और पारंपरिक रखते हुए, अभिनेत्री ने अपने बालों को ताजे चमेली के फूलों से सजाए हुए एक सुंदर जूड़े में बांधा. उन्होंने लाल पत्थरों वाले पारंपरिक आभूषण और हल्के मेकअप के साथ अपने लुक को पूरा किया.

तृषा अपनी मां उमा कृष्णन के साथ कार्यक्रम में शामिल हुईं. कार्यक्रम स्थल पर मौजूद प्रशंसकों ने विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके भाषण के दौरान तृषा की भावुक प्रतिक्रिया को तुरंत नोटिस किया. समारोह के कई वीडियो जल्द ही ऑनलाइन सामने आए जिनमें तृषा विजय के तमिलनाडु के लिए योजनाओं और सोच के बारे में सुनते हुए आंसू भरी मुस्कान बिखेरती नजर आ रही थीं.

समारोह के बाद, स्टेडियम से निकलते समय तृषा को फैंस और मीडियाकर्मियों ने घेर लिया. भीड़ और अफरा-तफरी के बावजूद, सुरक्षाकर्मियों द्वारा बाहर ले जाते समय वह शांत रहीं. जाने से पहले, उन्हें विजय की मां शोभा चंद्रशेखर को गले लगाकर अभिवादन करते हुए भी देखा गया.

इस मामले में चल रही चर्चा को और हवा देते हुए, तृषा ने पहले एक और इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी जिसमें उन्होंने "IYKYK" लिखा था और साथ ही "ब्लाह ब्लाह ब्लाह" लिखे हुए शब्दों से भरे कार्टून चित्र को भी साझा किया था. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे उनकी निजी जिंदगी को लेकर चल रही लगातार गपशप और अटकलों का अप्रत्यक्ष जवाब माना.

इस बीच, विजय ने एक ऐतिहासिक राजनीतिक दौर में प्रवेश किया है, क्योंकि उनकी पार्टी, तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके), ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हासिल कर ली हैं. इस जीत के साथ, विजय दशकों में डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन से बाहर के पहले नेता बन गए हैं, जिन्होंने राज्य सरकार का नेतृत्व किया है.

विजय राजनीति में अपनी नई यात्रा शुरू करने के साथ-साथ अपनी आखिरी फिल्म, जन नायकन की रिलीज की तैयारी भी कर रहे हैं. वहीं, तृषा अपने अभिनय प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और फिलहाल सूर्या के साथ फिल्म करप्पू की रिलीज की तैयारी में जुटी हैं, जो 14 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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