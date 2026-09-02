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तृषा कृष्णन की नई फिल्म का एलान, तमिल साइकोलॉजिकल थ्रिलर के लिए एक्ट्रेस ने 'एयरलिफ्ट' फेम राजा कृष्ण मेनन से मिलाया हाथ

तृषा कृष्णन ( ANI )

हैदराबाद: तृषा कृष्णन ने एक नई फिल्म का एलान किया है. वह एक नई तमिल फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने जा रही हैं, जिसमें मिस्ट्री, हॉरर और साइकोलॉजिकल सस्पेंस तीनों चीजें देखने को मिलेगी. इसे राजा कृष्ण मेनन डायरेक्ट कर रहे हैं. राधिका सरथकुमार और अपर्णा बालमुरली भी इस फिल्म में अहम भूमिकाओं में हैं. फ़िल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन लंदन में इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है. पैनोरमा स्टूडियोज ने तृषा के साथ मिलकर बुधवार, 2 सितंबर को अपने नए प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया. मेकर ने तृषा के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वह क्लैप बोर्ड हाथ में थामे दिख रही हैं. इस तस्वीर को साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, तमिल सिनेमा में एक नई कहानी की शुरुआत हो रही है. पैनोरमा स्टूडियोज की पहली तमिल फिल्म का प्रोडक्शन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है.' लोकोमोटिव ग्लोबल के साथ मिलकर, पैनोरमा स्टूडियोज ने अपनी पहली तमिल फ़िल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. इस प्रोजेक्ट को हॉरर के साथ मिला-जुला एक डार्क साइकोलॉजिकल ड्रामा बताया जा रहा है और यह पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित है.