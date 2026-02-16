ETV Bharat / entertainment

थलपति विजय से जुड़ी नेता के 'अपमानजनक' बयान पर तृषा कृष्णन का लीगल एक्शन, कहा- बेइज्जती के खिलाफ...

स्टेटमेंट में टीम ने लिखा है, 'यह तृषा कृष्णन के बारे में मीडिया में चल रहे एक खराब कमेंट के बारे में है.' उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि उन्हें राज्य की पॉलिटिकल जगह में ऊंचे पद पर बैठे किसी व्यक्ति से 'ऐसी बुरी और गलत बातों' की उम्मीद नहीं थी.

तृषा की टीम ने 16 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया. इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि उन्हें पॉलिटिकल बहसों में घसीटना गलत और अपमानजनक है. टीम ने कहा कि तृषा को सिर्फ उनके काम के लिए जाना जाना चाहिए, किसी पॉलिटिकल अलायंस के लिए नहीं.

पॉलिटिकल लीडर ने एक्टर से पॉलिटिशियन बने थलपति विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें तृषा के घर से बाहर आ जाना चाहिए. इस कमेंट की बहुत आलोचना हुई क्योंकि इसमें एक्ट्रेस को गलत तरीके से शामिल किया गया, जिनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है.

हैदराबाद: एक्ट्रेस तृषा कृष्णन की लीगल टीम ने एक बयान जारी कर तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट नैनार नागेंद्रन के एक अपमानजनक कमेंट की निंदा की है. ऑफिशियल बयान में, उनके वकील ने लोगों को उन्हें पॉलिटिकल बहस में घसीटने से मना किया है.

स्टेटमेंट में लिखा है, 'तृषा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राज्य की पॉलिटिकल जगह में ऊंचे पद पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी खराब और गलत बात कही जाएगी. वह यह बिल्कुल साफ करती हैं कि वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं हैं और न ही उनका ऐसा करने का कोई इरादा है. इसके अलावा, जैसा कि उन्होंने पहले भी कई बार कहा है, पॉलिटिक्स के मामले में उन्होंने हमेशा न्यूट्रल स्टैंड लिया है.'

स्टेटमेंट में आगे लिखा है, 'मेरी क्लाइंट सिर्फ अपने काम से पहचानी जाना चाहती हैं, किसी कहे जा रहे पॉलिटिकल झुकाव से नहीं. इसके अलावा और सबसे जरूरी बात, यह आम कहावत है कि पर्सनल जिंदगी को कभी भी पब्लिक कमेंट्री या बातचीत का विषय नहीं बनाना चाहिए, और उम्मीद की जाती है कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग पब्लिक बातचीत में जिम्मेदारी और शांति बनाए रखें.' स्टेटमेंट के आखिर में कहा गया, 'यह रिक्वेस्ट है कि मेरी क्लाइंट का नाम उन मामलों में न घसीटा जाए जो उनसे जुड़े नहीं हैं.' इस स्टेटमेंट को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए टीम ने कैप्शन में लिखा है, 'बेइज्जती के खिलाफ हमेशा आवाज उठनी चाहिए.'

क्या है मामला?

विजय पर निशाना साधते हुए नैनार नागेंद्रन ने कहा था, 'विजय बहुत मासूम हैं, और उन्हें पॉलिटिक्स समझ नहीं आती. उन्हें पहले अपने घोंसले से बाहर आना चाहिए. साथ ही, उन्हें तमिलनाडु की जमीनी हालत को समझने के लिए तृषा के घर से बाहर आना चाहिए.' बता दें कि नेता के इस बयान पर अबतक विजय का कोई रिएक्शन नहीं आया है.