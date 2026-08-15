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CM विजय के ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुईं तृषा, गजरा और गोल्डन साड़ी में लूटी पूरी महफिल, देखें

तृषा कृष्णन चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री-एक्टर विजय के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुईं, उनके माता-पिता के साथ बैठीं

Trisha Krishnan
तृषा कृष्णन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 3:51 PM IST

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चेन्नई: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, तमिलनाडु में एक इवेंट ऑर्गनाइज़ किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विजय शामिल हुए थे. विजय के अलावा, इवेंट में तृषा कृष्णन समेत कई और जाने-माने चेहरे दिखे. इस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर और मां शोभा सबसे आगे की लाइन में बैठे और विजय को झंडा फहराते हुए देखा. एक्ट्रेस तृषा भी उसी लाइन में बैठी थीं, जहां विजय के माता-पिता बैठे थे. तृषा की मां उमा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थीं.

सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर सामने आई है. जब विजय ने अपनी जीप में पुलिस परेड का निरीक्षण किया, तो उन्होंने सलामी दी. उस समय विजय के माता-पिता और तृषा ने भी सलामी दी थी. इससे जुड़ी तस्वीरें इस समय इंटरनेट पर छाई हुई हैं.

हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जीतने वाली टीवीके ने डीएमके गठबंधन की पार्टियों के सपोर्ट से बहुमत साबित किया और सत्ता में आई. इसके बाद, 10 मई को टीवीके नेता विजय ने चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.

इस कार्यक्रम में एक्ट्रेस तृषा भी शामिल हुईं, और विजय के माता-पिता के साथ आगे की लाइन में बैठीं. इसके बाद, जब एक्टर अजित कुमार की मां का निधन हुआ, तो मुख्यमंत्री विजय उन्हें सांत्वना देने गए, तो तृषा भी मौजूद थीं.

22 जून को विजय के जन्मदिन पर तृषा का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट था, जिसमें दोनों साथ में केक काट रहे थे. ऐसे में आरोप लगे कि विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक्ट्रेस तृषा के बारे में डबल मीनिंग वाला अपमानजनक बयान दिया था. तंजावुर पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और उदयनिधि को चेन्नई से तंजावुर ले गई. ट्रायल के बाद कोर्ट ने उदयनिधि को उसी दिन रिहा करने का ऑर्डर दिया, इसलिए उन्हें उसी रात रिहा कर दिया गया. इस घटना से तमिलनाडु में काफी हंगामा हुआ.

इस मामले में, एक्ट्रेस तृषा स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री के परिवार के साथ आगे की लाइन में बैठी थीं और प्रोग्राम देख रही थीं. उस समय, दोनों के सैल्यूट करने और मुख्यमंत्री के प्रोग्राम खत्म करने पर विजय और तृषा के बारी-बारी से हाथ मिलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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