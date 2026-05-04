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WATCH: तमिलनाडु चुनाव में TVK के बढ़त के बीच विजय के आवास के बाहर तृषा स्पॉट, तिरुमाला मंदिर में दर्शन के बाद एक्टर से मिलने पहुंची एक्ट्रेस

विजय/तृषा कृष्णन ( ANI )

हैदराबाद: तमिल सिनेमा की खूबसूरत हसीना तृषा कृष्णन का आज, 4 मई को जन्मदिन है. इस खास मौके पर वह सोमवार तड़के तिरुमाला मंदिर पहुंची थी. वहां पूजा अर्चना करने के बाद, वह तमिलगा वेट्री कझगम के प्रमुख-एक्टर विजय के आवास पर पहुंचीं. मीडिया ने एक्टर के आवास पर जाते हुए उन्हें स्पॉट किया. 4 मई का दिन विजय और तृषा, दोनों के लिए ही बेहद खास है. एक तरफ जहां विजय चुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ तृषा 43 साल की हो गई हैं. सोमवार की सुबह-सवेरे, तृषा को तिरुमाला में दर्शन करते हुए देखा गया. ठीक वैसे ही, जैसे वह हर साल इस खास दिन पर करती आई हैं. एक्ट्रेस को अपनी टीम के साथ मंदिर में प्रवेश करते हुए देखा गया, जहां उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता-सूट पहना हुआ था.