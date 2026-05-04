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WATCH: तमिलनाडु चुनाव में TVK के बढ़त के बीच विजय के आवास के बाहर तृषा स्पॉट, तिरुमाला मंदिर में दर्शन के बाद एक्टर से मिलने पहुंची एक्ट्रेस

तिरुमाला मंदिर में दर्शन करने के बाद तृषा कृष्णन, तमिलगा वेट्री कझगम के प्रमुख-एक्टर विजय के आवास पर पहुंचीं, जिसका वीडियो सामने आया है.

Vijay Trisha
विजय/तृषा कृष्णन (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 4, 2026 at 4:13 PM IST

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हैदराबाद: तमिल सिनेमा की खूबसूरत हसीना तृषा कृष्णन का आज, 4 मई को जन्मदिन है. इस खास मौके पर वह सोमवार तड़के तिरुमाला मंदिर पहुंची थी. वहां पूजा अर्चना करने के बाद, वह तमिलगा वेट्री कझगम के प्रमुख-एक्टर विजय के आवास पर पहुंचीं. मीडिया ने एक्टर के आवास पर जाते हुए उन्हें स्पॉट किया.

4 मई का दिन विजय और तृषा, दोनों के लिए ही बेहद खास है. एक तरफ जहां विजय चुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ तृषा 43 साल की हो गई हैं. सोमवार की सुबह-सवेरे, तृषा को तिरुमाला में दर्शन करते हुए देखा गया. ठीक वैसे ही, जैसे वह हर साल इस खास दिन पर करती आई हैं. एक्ट्रेस को अपनी टीम के साथ मंदिर में प्रवेश करते हुए देखा गया, जहां उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता-सूट पहना हुआ था.

दोपहर के समय, तृषा को चेन्नई के नीलंकराई स्थित विजय के बीचफ्रंट बंगले पर पहुंचते हुए देखा गया. उन्हें अपनी कार में हरे रंग के ड्रेस में देखा गया. उन्होंने घर के बाहर मौजूद मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन अंदर जाते समय उन्हें मुस्कुराते हुए देखा गया. कुछ देर बाद, विजय के घर से निकलते हुए तृषा को भी देखा गया. अभिनेता मुस्कुरा रही थीं और निकलते समय उन्होंने सवालों का कोई जवाब नहीं दिया.

वर्तमान में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के रुझानों में टीवीके 234 सीटों में से 109 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. विजय की पार्टी राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में है. हालांकि यह बहुमत के आंकड़े से अभी भी 8 सीटें कम है, लेकिन उम्मीद है कि छोटी पार्टियां उसके साथ आ जाएंगी.

चेन्नई में पार्टी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जमा हो गए है. जैसे ही रुझानों से पार्टी के मजबूत प्रदर्शन का संकेत मिला, वे झंडे लहराने लगे, मिठाइयां बंटने लगे और विजय के मशहूर गाने 'व्हिसल पोडू' पर नाचने लगे. उनके घर पर भी जश्न का माहौल छा हुआ है, जहां परिवार के सदस्य जीत का जश्न मना रहे हैं.

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