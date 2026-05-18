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जयपुर से दिल्ली वंदे भारत में सफर कर अनुपम खेर ने दिया संदेश , पीएम मोदी की अपील का किया समर्थन

अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि आम नागरिक भी अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

Anupam Kher supported to PM Modi
वंदेभारत ट्रेन में सफर करते अभिनेता अनुपम (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 2:34 PM IST

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जयपुर: राजस्थान की राजधानी से बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन में सफर कर एक खास संदेश दिया. वे जयपुर में आयोजित बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल (BNI) कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. उन्होंने अपनी निर्धारित फ्लाइट को रद्द कर ट्रेन से यात्रा करने का फैसला लिया, ताकि वे आम लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश पहुंचा सकें. जयपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को इस बार एक अलग ही मकसद के लिए उपयोग किया गया. जहां आमतौर पर यह ट्रेन तेज और सुविधाजनक यात्रा के लिए जानी जाती है, वहीं अनुपम खेर के इस सफर के जरिए सामाजिक संदेश देने की भी पहल देखने को मिली है .

वीडियो संदेश के जरिए की अपील: वंदे भारत ट्रेन में सफर के दौरान अनुपम खेर ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया. इस संदेश में उन्होंने पीएम मोदी की पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील का जिक्र किया है , साथ ही लोगों से जिम्मेदार नागरिक बनने और अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर छोटी-छोटी जिम्मेदारियां निभाए, तो देश को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया जा सकता है.

पढ़ें: पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम भजनलाल ने काफिलों पर लगाया नियंत्रण, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी निर्देश

अनुपम खेर कहते हैं कि जहां तक संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कार पूलिंग के साथ-साथ छोटी दूरी के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. इस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा-थोड़ा बदलाव लाकर देश की मदद की जा सकती है. फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री की यह अपील उन्हें काफी सही लगी और इसी तर्ज पर सभी को अपने जिंदगी में छोटे-छोटे बदलाव करके एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर होना चाहिए. फिर कहते हैं कि मौजूदा दौर में जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब बातें करना नहीं, बल्कि थोड़े-थोड़े बदलाव लाना भी होता है.

पीएम मोदी की अपील को आगे बढ़ाया: अनुपम खेर ने अपने इस सफर के जरिए नरेंद्र मोदी की उस अपील को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें देशवासियों से छोटे-छोटे बदलावों के जरिए राष्ट्रहित में योगदान देने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि देश की सेवा केवल सीमा पर तैनात सैनिक ही नहीं करते, बल्कि आम नागरिक भी अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

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