'पुतुल' फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, उत्तराखंड में दर्शाए गए हैं मूवी के कई सीन, रजत कपूर निभा रहे अहम किरदार

फिल्म के निर्देशक राधेश्याम ने बताया कि यह फिल्म आधुनिक समाज में टूटते परिवारों और बिखरते रिश्तों के बीच तनाव से गुजरते बच्चों की मनोदशा को दर्शाती है. जिसे एक 7 साल की बच्ची के नजरिए से प्रस्तुत किया गया है. उनके मुताबिक, इस भागते दौड़ते जीवन में तलाक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं. इसलिए समाज में संवाद को बढ़ाने और रिश्तों में अहमियत को रेखांकित करने के उद्देश्य से इस फिल्म को बनाया गया है. उन्होंने बताया कि तलाक एक संवेदनशील मामला है, और इस पर फिल्म बनाना चुनौती से कम नहीं रहा.

देहरादून: कठपुतली आर्ट एंड फिल्म्स मुंबई द्वारा निर्मित 'पुतुल' फिल्म का ट्रेलर देहरादून प्रेस क्लब में लॉन्च किया गया. इस मौके पर निर्देशक राधेश्याम पीपलवा, निर्माता शरद मित्तल और जाने माने फिल्म अभिनेता रजत कपूर मौजूद रहे. उत्तराखंड में 25 दिन फिल्म की शूटिंग हुई है. फिल्म 2026 में सिनेमाघरों देखने को मिलेगी.

प्रदेश की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक शूटिंग फ्रेंडली स्टेट है. यहां के लोग और राज्य सरकार को वह तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने उनका सहयोग किया और शूटिंग करने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी है.

फिल्म अभिनेता रजत कपूर ने बताया कि वह इस मूवी में 'नाना' का किरदार निभा रहे हैं. उन्होंने उत्तराखंड में की गई शूटिंग के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि यहां की खूबसूरत वादियों में मिली शांति और प्राकृतिक सुंदरता अन्य शूटिंग लोकेशन से अलग है. उन्होंने कहा कि फिल्म से जुड़ी टीम ने 25 दिन यहां शूटिंग की है. उन्होंने कहा कि यहां का मौसम और लोग बेहद खूबसूरत हैं. यहां के निवासियों की वजह से शूटिंग का माहौल काफी आसान हो गया था. सरकार की तरफ से भी अपेक्षा के अनुरूप सपोर्ट मिला है. फिल्म की शूटिंग की परमिशन को लेकर भी राज्य सरकार का उन्हें पूरा सहयोग दिया है.

रजत कपूर ने बताया कि 2026 में दर्शकों को यह फिल्म देखने को मिलेगी. उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में तलाक के सबसे ज्यादा मामले सामने नजर आते हैं. उनके मुताबिक पति-पत्नी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है और उनकी एक दूसरे को लेकर कई अपेक्षाएं होती हैं. लेकिन जब यह अपेक्षाएं हद से ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं तो तब रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है.

