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Toxic X Review: टॉर्चर या ट्रीमेंडस? कैसी लगी दर्शकों को KGF स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक'? पढ़ें

यश अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म टॉक्सिक में दोहरी भूमिका में नजर आ रहे हैं और उनके दोनों ही रोल काफी अद्भुत हैं.

Toxic X Review
टॉक्सिक एक्स रिव्यू (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 9:03 AM IST

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हैदराबाद: केजीएफ स्टार यश एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर चुके हैं. यश की बहुचर्चित फिल्म टॉक्सिक आज 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में चल पड़ी है. टॉक्सिक का पहला शो सुबह 6 बजे से चालू हुआ है और थिएटर्स में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. फिल्म देखने के साथ-साथ दर्शक सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू भी दे रहे हैं. फिल्म के पहले हाफ पर दर्शक अपनी राय दे चुके हैं और दूसरे हाफ पर दर्शकों का रिव्यू कुछ अलग ही है. दरअसल, गीतु मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म टॉक्सिक पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है. नयनतारा, हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिता जैसी खूबसूरत हसीनाओं से सजी फिल्म को दर्शक कितना एन्जॉय कर रहे हैं, चलिए जानते हैं.

टॉक्सिक X रिव्यू

एक्स हैंडल पर टॉक्सिक को लेकर इसके रिव्यू की बाढ़ सी आ गई है. इसमें एक दर्शक ने पहले भाग को पेचीदा बताया और X पर लिखा, 'तकनीकी काम को छोड़कर, यह फिल्म अब तक पूरी तरह से बिखरी हुई है'.

एक ने इसे 'अजीब और थकाऊ कहानी वाली फिल्म बताया है. बनावटी लगने वाले एक्शन सीन और बैकग्राउंड म्यूजिक को निराशाजनक कहा है. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि इंटरवल से पहले और यश-कियारा के कुछ सीन बेहतर हैं.

एक ने फिल्म की तारीफ की, लेकिन कहानी को लचर बताया. कहा, 'बेहद स्टाइलिश यश और शानदार प्रोडक्शन वैल्यूज एक प्लस पॉइंट हैं. सर्कस फाइट जबरदस्त है. इसमें स्टाइल, ग्लैमर और हिंसा सब कुछ है, लेकिन किरदारों का सही परिचय, डायलॉग और इमोशनल कनेक्शन की कमी है.

तीसरे यूजर ने फिल्म की ज्यादा ही आलोचना की और पहले भाग को 'औसत से नीचे' बताया. हालांकि, यश के लुक और स्क्रीन प्रेजेंस के साथ-साथ सिनेमैटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और एक्शन की तारीफ भी की. एक दर्शक ने कहा, 'पहले हाफ में सीन जबरदस्त है, लेकिन अब तक दिखावे पर ज्यादा जोर दिया गया है, कहानी पर नहीं'.

फिल्म के एक्शन सीन, खासकर सर्कस फाइट सीन की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं. यश की दमदार एंट्री को भी फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक बताया गया है. यश के साथ कियारा आडवाणी के सीन को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. वहीं नयनतारा की भी दमदार एक्टिंग की तारीफ हो रही है.

एक दर्शक ने पहले भाग को 'बेहद शानदार' बताया और हर पहलू की, खासकर ड्रामा और किरदारों के आपसी संबंधों की खूब तारीफ की. एक X यूजर ने लिखा, 'विश्वास नहीं होता कि गीतु मोहनदास ने इतनी मेहनत की है'. वहीं, कुछ दर्शकों ने फिल्म में भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस की और महिला किरदारों की पेशकश पर सवाल उठाए.

एक प्रतिक्रिया में पहले भाग को उबाऊ बताया गया और यश के दबदबे को दिखाने के लिए महिलाओं को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई गई. वहीं, फिल्म का दूसरा हाफ दर्शकों को ज्यादा भा रहा है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, दूसरे हाफ में कहानी खुलती है और फिल्म में अपनी लय में लौटती दिखती है. एक ने लिखा है, फिल्म के दूसरे हाफ में फाइट सीन शानदार हैं और फिल्म इमोशनल कनेक्शन को पकड़ती है.

फिल्म के बारे में

'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के साथ यश की ब्लॉकबस्टर 'केजीएफ' फ्रेंचाइज के बाद सिनेमाघरों में वापसी हुई है. यह फिल्म स्वतंत्रता के बाद के गोवा के माफिया जगत के बैकग्राउंड पर आधारित है और वफादारी, परिवार और पश्चाताप जैसे मुद्दे पर बात करती है. यश फिल्म में गैंगस्टर राया और उसके बेटे रूमी की दोहरी भूमिका निभा रहे हैं.

कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ फिल्माई गई फिल्म 'टॉक्सिक' हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज हो चुकी है. फिल्म का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है और इसके निर्माताओं ने फिल्म में एक स्पेशल दुनिया का वादा किया है.

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