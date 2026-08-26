Toxic X Review: टॉर्चर या ट्रीमेंडस? कैसी लगी दर्शकों को KGF स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक'? पढ़ें
यश अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म टॉक्सिक में दोहरी भूमिका में नजर आ रहे हैं और उनके दोनों ही रोल काफी अद्भुत हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 9:03 AM IST
हैदराबाद: केजीएफ स्टार यश एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर चुके हैं. यश की बहुचर्चित फिल्म टॉक्सिक आज 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में चल पड़ी है. टॉक्सिक का पहला शो सुबह 6 बजे से चालू हुआ है और थिएटर्स में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. फिल्म देखने के साथ-साथ दर्शक सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू भी दे रहे हैं. फिल्म के पहले हाफ पर दर्शक अपनी राय दे चुके हैं और दूसरे हाफ पर दर्शकों का रिव्यू कुछ अलग ही है. दरअसल, गीतु मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म टॉक्सिक पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है. नयनतारा, हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिता जैसी खूबसूरत हसीनाओं से सजी फिल्म को दर्शक कितना एन्जॉय कर रहे हैं, चलिए जानते हैं.
टॉक्सिक X रिव्यू
एक्स हैंडल पर टॉक्सिक को लेकर इसके रिव्यू की बाढ़ सी आ गई है. इसमें एक दर्शक ने पहले भाग को पेचीदा बताया और X पर लिखा, 'तकनीकी काम को छोड़कर, यह फिल्म अब तक पूरी तरह से बिखरी हुई है'.
#Toxic Very Messy 1st Half!— Venky Reviews (@venkyreviews) August 25, 2026
Apart from the technical quality, this one is all over the place so far. Heavy KGF hangover with a very clumsy and tiring screenplay. Even the action feels artificial with excessive mocobot usage, while the BGM is also a major letdown. Only the…
एक ने इसे 'अजीब और थकाऊ कहानी वाली फिल्म बताया है. बनावटी लगने वाले एक्शन सीन और बैकग्राउंड म्यूजिक को निराशाजनक कहा है. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि इंटरवल से पहले और यश-कियारा के कुछ सीन बेहतर हैं.
#Toxic - First Half 🤦♂️— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) August 25, 2026
Ultra Stylish Yash & Rich Productions Values r plus. Circus Fight Super. Has Style, Glamour, Violence. But No proper Character Intro, Dialogues, No Emotional Connect. Random Characters and a Clueless screenplay!
एक ने फिल्म की तारीफ की, लेकिन कहानी को लचर बताया. कहा, 'बेहद स्टाइलिश यश और शानदार प्रोडक्शन वैल्यूज एक प्लस पॉइंट हैं. सर्कस फाइट जबरदस्त है. इसमें स्टाइल, ग्लैमर और हिंसा सब कुछ है, लेकिन किरदारों का सही परिचय, डायलॉग और इमोशनल कनेक्शन की कमी है.
#ToxicReview — First Half 🔥#Yash’s electrifying entry sets the screen on fire! The action blocks are hard-hitting, while Some scene feel Mid but overall Good First Half paisa vasool 🎯— KING 👑 (@VikramPraj39672) August 26, 2026
Kiara Advani & Nayanthara acting are impressive so far :
3.5/5 pic.twitter.com/GNzP2e6VUE
तीसरे यूजर ने फिल्म की ज्यादा ही आलोचना की और पहले भाग को 'औसत से नीचे' बताया. हालांकि, यश के लुक और स्क्रीन प्रेजेंस के साथ-साथ सिनेमैटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और एक्शन की तारीफ भी की. एक दर्शक ने कहा, 'पहले हाफ में सीन जबरदस्त है, लेकिन अब तक दिखावे पर ज्यादा जोर दिया गया है, कहानी पर नहीं'.
Telugu media and AA Pr desperate negativity against #Yash� and #Toxic is getting hilarious.— Nepal Prabhas Army (@PrabhasNepal) August 26, 2026
The audience is loving #Toxic, with strong response from Hindi audiences across India#AlluArjun’s PR machinery working overtime to suppress Yash’s rise
Audience ≠ Paid PR Narrative🤡 pic.twitter.com/ZqKL4CQumd
फिल्म के एक्शन सीन, खासकर सर्कस फाइट सीन की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं. यश की दमदार एंट्री को भी फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक बताया गया है. यश के साथ कियारा आडवाणी के सीन को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. वहीं नयनतारा की भी दमदार एक्टिंग की तारीफ हो रही है.
Just thinking about the original clash between #Dhurandhar2 and #Toxic. pic.twitter.com/Zxg3Aiy8ms— Legend Prabhas 🇮🇳 (@CanadaPrabhasFN) August 26, 2026
#ToxicTheMovie First Half Review:— ದೇವರಥ (@MrAnderson2025) August 26, 2026
INSANE. Absolutely insane 🔥
Every department has delivered. So much drama, and every relationship is toxic in its own way
Can’t believe Geetu Mohandas cooked this hard. 🔥🔥 What have you cooked, ma’am? 🤍 #Yash #Nayanatara pic.twitter.com/V3gpAAxQ4W
Toxic is bonkers, beautiful, deeply confused, and one of the more fascinating swings of the year. It feels like a fairy tale for grown-ups that desperately wants to become myth. There are flashes of that idea throughout the film. I have a LOT to say about Geethu Mohandas, Yash,… pic.twitter.com/KU4O3fdANh— Rahul Menon (@imrahulmenon) August 26, 2026
एक दर्शक ने पहले भाग को 'बेहद शानदार' बताया और हर पहलू की, खासकर ड्रामा और किरदारों के आपसी संबंधों की खूब तारीफ की. एक X यूजर ने लिखा, 'विश्वास नहीं होता कि गीतु मोहनदास ने इतनी मेहनत की है'. वहीं, कुछ दर्शकों ने फिल्म में भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस की और महिला किरदारों की पेशकश पर सवाल उठाए.
Except for towering screen presence of #Yash and stylish making, #Toxic 1st half is clueless and pain to watch!— Vignesh (@CallmeVigneshs) August 25, 2026
#WATCH | Bengaluru: Hundreds of enthusiastic moviegoers gathered at the historic Narthaki Theatre on Kempegowda Road to witness the screening of the movie 'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups'.— ANI (@ANI) August 26, 2026
The movie thriller features actor Yash and actresses Kiara Advani, Nayanthara, Huma… pic.twitter.com/T2b2rc6Hgz
Masterpiece movies from KFI which deserves oscar. #ToxicTheMovie pic.twitter.com/FBmQT8USRB— 🧊🔥 (@_MaxAb17) August 26, 2026
एक प्रतिक्रिया में पहले भाग को उबाऊ बताया गया और यश के दबदबे को दिखाने के लिए महिलाओं को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई गई. वहीं, फिल्म का दूसरा हाफ दर्शकों को ज्यादा भा रहा है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, दूसरे हाफ में कहानी खुलती है और फिल्म में अपनी लय में लौटती दिखती है. एक ने लिखा है, फिल्म के दूसरे हाफ में फाइट सीन शानदार हैं और फिल्म इमोशनल कनेक्शन को पकड़ती है.
TIRING 1st half #Toxic 1/2.5— TGM4U (@PanduDrives) August 26, 2026
It's regressive and seeing a women used as a prop just like PEDDI just to showoff the #Yash dominance is exhausting.. Monotonous Screenplay, Boring interval BREAk!#ToxicTheMovie
#Toxic first half— ace 🪖 (@ace__135) August 25, 2026
Couple action scenes and some portions with Kiara yash are good but the rest just feels tiring to watch. Style over substance so far. https://t.co/76BQuOB0ds
फिल्म के बारे में
'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के साथ यश की ब्लॉकबस्टर 'केजीएफ' फ्रेंचाइज के बाद सिनेमाघरों में वापसी हुई है. यह फिल्म स्वतंत्रता के बाद के गोवा के माफिया जगत के बैकग्राउंड पर आधारित है और वफादारी, परिवार और पश्चाताप जैसे मुद्दे पर बात करती है. यश फिल्म में गैंगस्टर राया और उसके बेटे रूमी की दोहरी भूमिका निभा रहे हैं.
कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ फिल्माई गई फिल्म 'टॉक्सिक' हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज हो चुकी है. फिल्म का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है और इसके निर्माताओं ने फिल्म में एक स्पेशल दुनिया का वादा किया है.