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'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट का एलान, यश का धांसू पोस्टर शेयर कर मेकर्स ने दिया बड़ा सरप्राइज

हैदराबाद: यश स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक का इंतजार कर रहे फैंस के लिए गुडन्यूज है. टॉक्सिक से पोस्ट और टीजर आने के बाद से ही फैंस फिल्म के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हैं. आज 1 अगस्त को मेकर्स ने टॉक्सिक के ट्रेलर की रिलीज डेट का एलान कर दिया है. यश के फैंस के लिए यह किसी ट्रीट से कम नहीं हैं. पांच हीरोइन (नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिनी वसंत और तारा सुतारिया) वाली यह फिल्म खूब चर्चा में है. वहीं, फिल्म में यश इन पांचों हसीनाओं से रोमांस करते नजर आएंगे, जो फिल्म का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. अब टॉक्सिक का ट्रेलर क्या धमाका करेगा इसका इंतजार रहेगा.

कब रिलीज होगा ट्रेलर?

यश की टॉक्सिक अगस्त के महीने में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होगी और फिल्म की रिलीज होने से 18 दिन पहले यानी 8 अगस्त को फिल्म का ट्रेलर दुनियाभर के सिनेप्रेमियों के सामने होगा. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म टॉक्सिक के मेकर्स ने आज 1 अगस्त को फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का एलान कर लिखा है, काउंटडान शुरू हो चुका है और टॉक्सिक का ट्रेलर आगामी 8-8-2026 को रिलीज हो रहा है. मेकर्स ने बारिश में भीगते हुए यश का एक बॉस लुक पोस्टर भी साझा किया है, जिसमें वह हाथ में गन लिए खड़े हैं.