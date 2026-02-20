ETV Bharat / entertainment

'टॉक्सिक' टीजर रिलीज, 'राया' रूप में छाए यश, दिखाया अपना सबसे खौफनाक और क्रूर अवतार

'टॉक्सिक' ( Poster )

हैदराबाद: गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की हुई टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स ने अपने इंट्रो वीडियो से ही दर्शकों को दीवाना कर दिया था. लेकिन अब इसके टीजर ने लोगों का एक्साइटमेंट लेवल हाई कर दिया है. जी हां, आज, 20 फरवरी को मेकर्स ने टॉक्सिक का टीजर रिलीज किया. टीजर में यश के किरदार ने सभी का दिल जीत लिया है. शुक्रवार को मेकर्स ने 5 भाषाओं के साथ टॉक्सिक का टीजर जारी किया. इसे सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'यह पागल कर देगा.' इसे दर्शकों से मिले-जुले रिस्पॉन्स मिले हैं. जहां कुछ को यह पसंद आया है, वहीं कुछ निराश हैं. 1.55 मिनट का टीजर

टीजर की शुरुआत यश के राया से होती है, जिसे बताया जाता है कि इस बार का जंग अलग है और उनकी मक्कारी भी अलग है. इस बीच इसमें कई लड़ाइयों और हाथापाई का मोंटाज भी आता है. फिर हीरो के हाथ-पैर काटते, सिर फोड़ते और गुंड़ो को पीट-पीटकर अधमरा करते हुए शॉट्स दिखाए जाते हैं.