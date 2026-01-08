ETV Bharat / entertainment

'टॉक्सिक' का खतरनाक टीजर रिलीज, कार वाला सीन छुड़ा देगा पसीना, 'राया' बनकर यश ने कब्रिस्तान में मचाया गदर

यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक आगामी 19 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

Toxic Teaser Out
'टॉक्सिक' का खतरनाक टीजर रिलीज (Screen Grab)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 8, 2026 at 10:24 AM IST

हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार यश आज अपना 40वां बर्थडे मना रहे हैं. इस मौके पर एक्टर को फैंस और सेलेब्स से बधाइयों का तांता लग चुका है. यश ने भी अपने फैंस को रिटर्न गिफ्ट दे दिया है. यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक से आज एक्टर के 40वें बर्थडे पर बड़ा तोहफा मिल ही गया. यश के फैंस को इस तोहफे का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि बीती 7 जनवरी की शाम को फिल्म मेकर्स ने अपडेट दिया था कि 8 जनवरी की सुबह फिल्म टॉक्सिक से बड़ा अपडेट आएगा और आज यश की इस मास फिल्म के बड़े अपडेट से पर्दा हट गया है. टॉक्सिक का खतरनाक टीजर रिलीज हो गया है.

टॉक्सिक का जहर टीजर

2.51 मिनट के टॉक्सिक के टीजर ने कहर ढा दिया है. टीजर यश की एंट्री को लेकर तैयार किया है, जो बहुत ही धमाकेदार है. टीजर इतना खतरनाक और बवालिया है कि अब बॉक्स ऑफिस पर तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता है. टीजर की शुरुआत कब्रिस्तान से होती है, जहां कुछ नामी-ग्रामी लोग किसी अपने को दफनाने आते हैं और कब्रिस्तान पर ताला लगा देते हैं, ताकि कोई अंदर ना घुसे. इसके बाद जो धमाका होता है, वो देखने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. गीतू मोहनदास ने यश को बतौर राया इंट्रोड्यूस किया है कि बताया भी नहीं जा सकता है, लेकिन यश ने भी दिखा दिया कि वो भी किसी धुरंधर से कम नहीं हैं. टॉक्सिक का टीजर देखने के बाद यकीनन किसी के लिए भी फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार करना मुश्किल हो जाएगा. यश का डायलॉग डेडीस होम बवाल मचाने वाला है.

धुरंधर 2 से होगा सामना

बता दें, यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक से अभी तक पांच एक्ट्रेस नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हो चुका है. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म टॉक्सिक साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. यश के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यश पूरे चार साल बाद फिल्मी पर्दे पर लौट रहे हैं. यश ने साल 2022 में फिल्म केजीएफ 2 दी थी, इंडियन सिनेमा की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म है. अब यश अपनी फिल्म टॉक्सिक से भी यही धमाका करने की फिराक में हैं. वहीं, 19 मार्च को थिएटर में टॉक्सिक और रणवीर सिंह की धुरंधर 2 एक साथ भिड़ने जा रही है.

