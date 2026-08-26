'टॉक्सिक' रिलीज डे, रॉकिंग स्टार यश की दर्शकों से खास अपील, पोस्ट कर बोले- प्लीज फिल्म के साथ ऐसा नहीं करना
रॉकिंग स्टार यश पूरे चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर टॉक्सिक के साथ लौटे हैं और फैंस के बीच अच्छा खासा क्रेज दिख रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 7:37 AM IST
हैदराबाद: आखिरकार वो दिन आ ही गया, जिसका केजीएफ स्टार यश के फैंस को बेसब्री से इंतजार था. यश पूरे चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौट चुके हैं. आज 26 अगस्त को यश की फिल्म टॉक्सिक बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म का पहला शो सुबह 6 बजे से चालू है और दर्शक अपने चहेते स्टार को भरपूर प्यार दे रहे हैं. इस बीच फिल्म की रिलीज से कुछ घंटे पहले यश ने अपने फैंस से तह दिल से एक अपील की. यश ने बीती रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने फैंस से ये खास अपील की.
फिल्म की रिलीज से पहले यश का पोस्ट
यश ने बीती 25 अगस्त की रात को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया. यश ने फिल्म की टीम की ओर से एक इमोशनल पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने फिल्म पर जबरदस्त प्रतिक्रिया और एडवांस बुकिंग के लिए फैंस का आभार व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, टॉक्सिक टीम की ओर से एक संदेश. टॉक्सिक हमारे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह सालों की मेहनत का नतीजा है, जिसे हमने फ्रेम दर फ्रेम, सीन दर सीन, विकल्प दर विकल्प बनाकर एक ऐसी दुनिया में पिरोया है. इस फिल्म के निर्माण और रिलीज में शामिल हर तकनीशियन, कलाकार और क्रू सदस्य चाहता है कि आपको भी ऐसा ही अनुभव मिले. एक ऐसा अनुभव जो बड़े पर्दे पर एक कम्यूनिटी के रूप में देखने के लिए बना है'.
यश ने दर्शकों से की खास रिक्वेस्ट
यश ने आगे लिखा है, 'इस फिल्म के लिए आपने जो प्यार दिखाया है, जो उत्साह दिखाया है, और जो जबरदस्त एडवांस बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, वह हमारे लिए शब्दों से परे है. हमारी पूरी यात्रा में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद. आपसे हमारी एक विनम्र विनती है कि दर्शकों को फिल्म देखने का अनुभव वैसे ही होने दें जैसा कि होना चाहिए. सिनेमाघरों में फिल्म के सीन को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें, कहानी के अहम हिस्सों और स्पॉइलर्स का खुलासा करके दूसरों के लिए इसे खराब न करें. अगले दर्शको को टॉक्सिक की दुनिया में ठीक उसी तरह प्रवेश करने दें जैसे आपने किया. टॉक्सिक की दुनिया अब से आपकी है'.
पोस्ट शेयर करने के तुरंत बाद, यश के फैंस कमेंट्स में उत्साह जाहिर करते नजर आए. एक फैन ने लिखा, 'किंग हमेशा किंग ही रहेगा'. एक अन्य फैन ने लिखा, 'कल उनका जलवा पूरी दुनिया में दिखेगा'. एक तीसरे फैन ने लिखा, 'वाह, मैं देखने के लिए बेताब हूं'. कुछ अन्य लोगों ने फायर इमोजी भी भेजे.
बता दें, यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ गए हैं. फिल्म का निर्देशन गीतु मोहनदास ने किया है.