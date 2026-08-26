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'टॉक्सिक' रिलीज डे, रॉकिंग स्टार यश की दर्शकों से खास अपील, पोस्ट कर बोले- प्लीज फिल्म के साथ ऐसा नहीं करना

'टॉक्सिक' रिलीज डे ( POSTER )

हैदराबाद: आखिरकार वो दिन आ ही गया, जिसका केजीएफ स्टार यश के फैंस को बेसब्री से इंतजार था. यश पूरे चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौट चुके हैं. आज 26 अगस्त को यश की फिल्म टॉक्सिक बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म का पहला शो सुबह 6 बजे से चालू है और दर्शक अपने चहेते स्टार को भरपूर प्यार दे रहे हैं. इस बीच फिल्म की रिलीज से कुछ घंटे पहले यश ने अपने फैंस से तह दिल से एक अपील की. यश ने बीती रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने फैंस से ये खास अपील की. फिल्म की रिलीज से पहले यश का पोस्ट यश ने बीती 25 अगस्त की रात को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया. यश ने फिल्म की टीम की ओर से एक इमोशनल पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने फिल्म पर जबरदस्त प्रतिक्रिया और एडवांस बुकिंग के लिए फैंस का आभार व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, टॉक्सिक टीम की ओर से एक संदेश. टॉक्सिक हमारे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह सालों की मेहनत का नतीजा है, जिसे हमने फ्रेम दर फ्रेम, सीन दर सीन, विकल्प दर विकल्प बनाकर एक ऐसी दुनिया में पिरोया है. इस फिल्म के निर्माण और रिलीज में शामिल हर तकनीशियन, कलाकार और क्रू सदस्य चाहता है कि आपको भी ऐसा ही अनुभव मिले. एक ऐसा अनुभव जो बड़े पर्दे पर एक कम्यूनिटी के रूप में देखने के लिए बना है'.