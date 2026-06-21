फादर्स डे पर 'टॉक्सिक' की नई रिलीज डेट का एलान, इस दिन सिनेमाघरों का पारा हाई करेगी यश की फिल्म की
फादर्स डे पर कन्नड़ सुपरस्टार यश ने अपनी आगामी फिल्म 'टॉक्सिक' की नई रिलीज डेट का एलान किया है. जानें क्या है नई डेट...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 21, 2026 at 12:40 PM IST
हैदराबाद: कन्नड़ सुपरस्टार यश ने फादर्स डे पर अपने फैंस को तोहफा दिया है. उन्होंने अपनी आने वाली एक्शन फिल्म 'टॉक्सिक' की नई तारीख का एलान किया है. इस अपडेट ने फैंस के उत्साह को बढ़ा दिया है.
फैंस यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि फिल्म की रिलीज कई बार टल चुकी है. पहले इसे 19 मार्च को रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में इसे 4 जून के लिए टाल दिया गया. हालांकि, उस तारीख पर भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और तब से कोई नई घोषणा नहीं हुई है. लेकिन आज, 21 जून को मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट का एलान कर दिया है.
रविवार को यश ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर टॉक्सिक का नया पोस्टर शेयर किया है और फिल्म की रिलीज डेट के बारे में अपडेट दिया. उन्होंने कैप्शन में रिलीज डेट का खुलासा करते हुए लिखा है, 'अपने पिता का सम्मान करें... 'टॉक्सिक' दुनिया भर के सिनेमाघरों में 26-08-2026 से.'
'टॉक्सिक' के बारे में
'टॉक्सिक' में यश अहम भूमिका में हैं. इस फिल्म को और भी खास बनाती है इसमें शामिल महिला किरदारों की दमदार लिस्ट. नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया जैसी हसीनाएं इसमें अहम भूमिकाएं निभा रही हैं. यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि पुरुषों के नजरिए से हावी रहे इस जॉनरमें ये कहानियां कैसे आगे बढ़ती हैं.