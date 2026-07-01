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Toxic Ladies Teaser: यश की फिल्म में पावरफुल होगी फीमेल कास्ट, टीजर में 'टॉक्सिक' दिखीं 'रॉकी भाई' की हसीनाएं

बुधवार को 'टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' के मेकर्स ने 'लेडीज एंड लेडीज' टाइटल से एक ग्लिम्स अपलोड किया है. मेकर्स ने इसे 5 भाषाओं, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में रिलीज किया है. 'लेडीज एंड लेडीज' में फिल्म की लीड एक्ट्रेसेस की दमदार झलकियां दिखाई गई हैं.

हैदराबाद: अब तक 'टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' में यश की जबरदस्त मौजूदगी और गीतू मोहनदास का खास विजन ही छाया रहा है, लेकिन फिल्म की पावरफुल फीमेल कास्ट सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई हैं. नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी की बस एक-दो झलकियां ही दिखाई दी हैं. ये झलकियां इतनी तो हैं कि लोगों में उत्सुकता जगा दें, लेकिन इनसे यह पता नहीं चलता कि कहानी में उनकी क्या भूमिका है. लेकिन आज, 1 एक जुलाई को मेकर्स ने फिल्म की फीमेल कास्ट की झलकियां दिखाई है, जिसने फैंस की उत्सुकता को बढ़ा दिया है.

वीडियो की शुरुआत एक डिस्क्लेमर से होती है: 'बच्चे… दूर रहें. माता-पिता… पक्का करें कि आपके बच्चे दूर रहें. दादा-दादी/नाना-नानी… पक्का करें कि आपके बच्चों के बच्चे दूर रहें. परदादा-परदादी/परनाना-परनानी… अपनी जिम्मेदारी पर.' यह डायलॉग फिल्म की बागी पहचान को दिखाता है.

ग्लिम्स की शुरुआत यश के एक लीडिंग एक्ट्रेस के साथ रोमांस करने और बैकग्राउंड में एक आवाज के यह कहने से होती है कि 'प्यार औरतों को मॉन्स्टर बना देता है. अगर कोई इसके धोखे की गहराई को समझ ले, तो यह एक खूबसूरत भ्रम है.'

इसके बाद हमें बाइक पर आती नयनतारा का दमदार अवतार नजर आता है. वह ब्लास्ट के बीच से बाइक चलाती दिखती हैं. फिर मरमेड अवतार में कियारा आडवाणी का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिलता है. साथ ही, तारा का बेफिक्र और जिंदादिल अंदाज, रुक्मिणी का जबरदस्त तेवर और हुमा की रहस्यमयी झलक 'टॉक्सिक' की दुनिया पर अपनी गहरी छाप छोड़ती है. इस दिलचस्पी को और बढ़ाने का काम करती है एक महिला की आवाज, जो कहानी को एक महिला के नजरिए से सुनाती है और इसमें बगावत का एक नया पहलू जोड़ती है.

गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की हुई फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' 26 अगस्त, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म की शूटिंग कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ की गई है. इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी डब किया गया है.