'टॉक्सिक': कियारा के बाद हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक आउट, कब्रिस्तान में चौकस खड़ी दिखी एक्ट्रेस, यश की फिल्म में निभाएंगी ये किरदार

कियारा आडवाणी के बाद 'टॉक्सिक' से हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक सामने आया है. मेकर्स ने एक्ट्रेस का किरदार का भी खुलासा किया है.

TOXIC Huma Qureshi
'टॉक्सिक' से हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक जारी (Poster)
Published : December 28, 2025 at 1:46 PM IST

हैदराबाद: 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है, क्योंकि मेकर्स ने कियारा आडवाणी के बाद एक और किरदार से पर्दा हटाया है और वो कोई और नहीं, बल्कि दिल्ली क्राइम सीजन 3 की फेम एक्ट्रेस हुमा कुरैशी हैं. दिल्ली क्राइम सीजन 3 के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अब यश और कियारा आडवाणी स्टारर टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में नजर आने वाली हैं. मेकर्स ने आज, 28 दिसंबर को हुमा का शानदार फर्स्ट लुक जारी किया है, जिसे देख लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है.

पिछले कुछ सालों में, हुमा कुरैशी ने फिल्मों और सीरीज में शानदार काम किया है. हार्ड-हिटिंग ड्रामा, बेबाक कहानियों, डार्क थ्रिलर और मेनस्ट्रीम फिल्मों में उनके किरदार को काफी सराहा गया है. दमदार, जमीन से जुड़ी परफॉर्मेंस से लेकर निडर होकर अलग-अलग तरह के रोल चुनने तक, वह एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर उभरी हैं जिसे देख दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं.

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर हुमा का फर्स्ट लुक जारी करते हुए उनके किरदार से पर्दा हटाया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स में हुमा कुरैशी को एलिजाबेथ के रूप में पेश करते हुए.'

एलिजाबेथ के रूप में हुमा ने सभी का ध्यान खींचा है. पोस्टर में हुमा के कैरेक्टर को रात के अंधेरे में कब्रिस्तान के गेट पर पोज देते हुए दिखाया गया है. वह एक ब्लैक कलर की कार के बगल में खड़ी है, उन्होंने ब्लैक कलर का ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहना है जिसकी स्लीव्स ड्रामैटिक हैं, जिससे पुराने जमाने का ग्लैमर झलक रहा है, पोस्टर का बैकग्राउंड डरावना एहसास दे रहे हैं. इस रोल में हुमा शांत और ग्रेसफुल दिख रही हैं.

डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने हुमा का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया है. हुमा की कास्टिंग के बारे में बात करते उन्होंने कहा है, 'इस रोल के लिए कास्टिंग शायद सबसे मुश्किल थी. किरदार के लिए एक ऐसे परफॉर्मर की जरूरत थी जिसमें हाई-ऑक्टेन काबिलियत और जबरदस्त प्रेजेंस हो. जिस पल हुमा मेरे फ्रेम में आईं, मैंने देखा कि उनमें कुछ खास है. उनमें एक सहज सोफिस्टिकेशन और इंटेंसिटी थी जिसने तुरंत मेरे लिए एलिजाबेथ के किरदार को जिंदा कर दिया.'

Geetu Mohandas
गीतू मोहनदास का पोस्ट (Instagram)

उन्होंने आगे लिखा, 'हुमा एक ऐसी एक्टर हैं जो किसी रोल की आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन पर सवाल उठाती हैं, जांच-पड़ताल करती हैं, चैलेंज देती हैं और वह बातचीत हमारी क्रिएटिव जर्नी का एक जरूरी हिस्सा बन गई. वह हमेशा से टैलेंट का पावरहाउस मानी जाती रही हैं, लेकिन यह परफॉर्मेंस सेल्युलाइड पर एक जबरदस्त, नई प्रेजेंस के आने का टर्निंग पॉइंट साबित होगी.'

रॉकी भाई उर्फ कन्नड़ सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. यश और गीतू मोहनदास की लिखी और गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ शूट किया गया है. इसके हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कई अन्य भाषाओं में डब किए गए वर्जन की भी योजना है. यह ईद, उगादी और गुड़ी पड़वा के मौके पर फिल्म 19 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.

