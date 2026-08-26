ETV Bharat / entertainment

'Toxic': कियारा आडवाणी के बाद रुक्मिणी वसंत का बोल्ड सीन देख फैंस हुए निराश, बोले- उम्मीद नहीं थी

'टॉक्सिक' से रुक्मिणी वसंत का एक सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

Rukmini Vasanth
रुक्मिणी वसंत (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: रुक्मिणी वसंत ल ही में बहुत इंतजार की जा रही फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में नजर आईं. एक्ट्रेस ने यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया. टॉक्सिक में, रुक्मिणी ने मेलिसा का किरदार निभाया है. फिल्म के एक सीन को लेकर रुक्मिणी के फैंस उनसे निराश हो गए है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में रुक्मिणी का किरदार नींद से जागता है. उसके शरीर पर सिर्फ एक कंबल लिपटा होता है वह कंबल को अपने पास रखती है और इधर-उधर देखती है, वह कन्फ्यूज और परेशान सी लगती है.

रुक्मिणी का ये सीन देख फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जाहिर की, कई रिएक्शन में सीन और उसके पीछे के क्रिएटिव फैसले पर सवाल उठाए गए. एक यूजर ने लिखा, 'रुक्मिणी, यह WTF है?' दूसरे ने कमेंट किया, 'मैं ऐसे सीन कैसे प्रोसेस करूं? रुक्मिणी, मुझे सच में तुमसे यह उम्मीद नहीं थी.'

कुछ दर्शकों ने सीक्वेंस के पीछे की क्रिएटिव चॉइस पर सवाल उठाए, तो कुछ को लगा कि यह एक्ट्रेस या उनके निभाए गए कैरेक्टर पर सूट नहीं कर रहा है. इस चर्चा ने तुरंत ऑनलाइन ध्यान खींचा, जिससे रुक्मिणी का रोल उनकी परफॉर्मेंस के अलावा और भी वजहों से चर्चा में आ गया. अभी तक न तो रुक्मिणी और न ही 'टॉक्सिक' के मेकर्स ने इस सीन को लेकर हो रहे बैकलैश पर कोई पब्लिक रिएक्शन दिया है.

गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म को केवीएन प्रोडक्शंस और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. यह 26 अगस्त को कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और इंग्लिश में थिएटर में रिलीज हुई. फिल्म ने अपने बोल्ड इंटिमेट सीन के साथ-साथ कुछ सीन और डायलॉग के लिए भी ध्यान खींचा है, जिनके बारे में कुछ लोगों का मानना ​​है कि उनमें महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है. सीबीएफसी ने बिना किसी कट की मांग किए इसे 'ए' सर्टिफिकेट दिया है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

TOXIC RUKMINI VASANTH
TOXIC ON RUKMINI VASANTH
TOXIC REVIEW
टॉक्सिक
TOXIC ON RUKMINI VASANTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.