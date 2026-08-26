'Toxic': कियारा आडवाणी के बाद रुक्मिणी वसंत का बोल्ड सीन देख फैंस हुए निराश, बोले- उम्मीद नहीं थी
'टॉक्सिक' से रुक्मिणी वसंत का एक सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 7:55 PM IST
हैदराबाद: रुक्मिणी वसंत ल ही में बहुत इंतजार की जा रही फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में नजर आईं. एक्ट्रेस ने यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया. टॉक्सिक में, रुक्मिणी ने मेलिसा का किरदार निभाया है. फिल्म के एक सीन को लेकर रुक्मिणी के फैंस उनसे निराश हो गए है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में रुक्मिणी का किरदार नींद से जागता है. उसके शरीर पर सिर्फ एक कंबल लिपटा होता है वह कंबल को अपने पास रखती है और इधर-उधर देखती है, वह कन्फ्यूज और परेशान सी लगती है.
Side role ani telise vellam but mari intha worst anukoledhu 🙏🏻— Yashwanth (@YashTweetz___) August 26, 2026
Screen time elago ledhu but role ki importance kuda ledhu. Nuvu cheyalsina movies kavu ivi
Never accept these kind of movies again. Name bad thappa use ledhu @rukminitweets 🥲#RukminiVasanth #ToxicTheMovie #Toxic pic.twitter.com/mZGdh87ioA
How am I supposed to process scenes like this? 😭🌚 Rukmini, I seriously wasn’t expecting this from you! 😭🔥#Toxic #ToxicTheMovie #Yash #RukminiVasanth #KiaraAdvani pic.twitter.com/13smWTBXaP— Navya (@Mine_vya) August 26, 2026
रुक्मिणी का ये सीन देख फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जाहिर की, कई रिएक्शन में सीन और उसके पीछे के क्रिएटिव फैसले पर सवाल उठाए गए. एक यूजर ने लिखा, 'रुक्मिणी, यह WTF है?' दूसरे ने कमेंट किया, 'मैं ऐसे सीन कैसे प्रोसेस करूं? रुक्मिणी, मुझे सच में तुमसे यह उम्मीद नहीं थी.'
Rukku Wtf is this??? 🥲💔#rukminivasanth #toxic #yash pic.twitter.com/pGShcsILmc— Heisenberg💎 (@supes616) August 26, 2026
कुछ दर्शकों ने सीक्वेंस के पीछे की क्रिएटिव चॉइस पर सवाल उठाए, तो कुछ को लगा कि यह एक्ट्रेस या उनके निभाए गए कैरेक्टर पर सूट नहीं कर रहा है. इस चर्चा ने तुरंत ऑनलाइन ध्यान खींचा, जिससे रुक्मिणी का रोल उनकी परफॉर्मेंस के अलावा और भी वजहों से चर्चा में आ गया. अभी तक न तो रुक्मिणी और न ही 'टॉक्सिक' के मेकर्स ने इस सीन को लेकर हो रहे बैकलैश पर कोई पब्लिक रिएक्शन दिया है.
There is no kissing or love-making scene for #RukminiVasanth in #Toxic. These people are making unnecessary comments like, “We didn’t expect this from you.” It’s all just impression-begging. 💯— Nithishhhhhhhh🍿 (@nithishyaps) August 26, 2026
Btw, @rukminitweets, you should’ve never done this shitty film.#Yash #ToxicTheMovie pic.twitter.com/nYiMcvZYxy
गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म को केवीएन प्रोडक्शंस और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. यह 26 अगस्त को कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और इंग्लिश में थिएटर में रिलीज हुई. फिल्म ने अपने बोल्ड इंटिमेट सीन के साथ-साथ कुछ सीन और डायलॉग के लिए भी ध्यान खींचा है, जिनके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि उनमें महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है. सीबीएफसी ने बिना किसी कट की मांग किए इसे 'ए' सर्टिफिकेट दिया है.