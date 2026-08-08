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'टॉक्सिक' ट्रेलर डे: आज इस स्पेशल टाइम पर होगा रिलीज, धमाका करने को तैयार KGF स्टार यश

यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक आगामी 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

Toxic Detonating Day
'टॉक्सिक' ट्रेलर डे (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 9:49 AM IST

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हैदराबाद: साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक टॉक्सिक की रिलीज के दिन नजदीक आ रहे हैं. यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक का केजीएफ स्टार के फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इससे पहले दर्शक आज 8 अगस्त को रिलीज होने वाले टॉक्सिक के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हैं. आज मेकर्स ने फिल्म से एक पोस्टर जारी कर बताया है कि फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर कितने बजे रिलीज होगा. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैंस के लिए फिल्म का इंतजार करना और भी मुश्किल हो सकता है. अब इससे पहले जानते हैं कि आज टॉक्सिक का ट्रेलर कितने बजे रिलीज होने जा रहा है. बता दें, टॉक्सिक का ट्रेलर आज एक स्पेशल टाइम पर रिलीज होगा.

कितने बजे रिलीज होगा ट्रेलर?

आज 8 अगस्त की सुबह-सुबह मेकर्स ने टॉक्सिक से एक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस पोस्टर में यश सूट-बूट पहने आग के बीच से निकलते नजर आ रहे हैं. यश एक बार फिर अपने एक्शन अवतार में दिख रहे हैं. वहीं, ट्रेलर आज शाम 7.01 मिनट पर रिलीज होगा. इसकी एक वजह है कि 7 बजकर 1 मिनट यानी 7+1=8 बनता है और आज तारीख भी 8 अगस्त है. नंबरों के इस खेल के साथ मेकर्स अपनी फिल्म की किस्मत आजमाने जा रहे हैं और इस पोस्टर के कैप्शन में उन्होंने डेटोनेटिंग लिखा है, जिसका मतलब होता है धमाका करना. अब आज शाम 7 बजे के बाद ही पता चलेगा कि यश की टॉक्सिक का ट्रेलर क्या धमाका करता है.

फिल्म टॉक्सिक के बारे में

यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन मिलकर फिल्म का निर्माण कर रहे हैं. वहीं, फिल्म में पांच खूबसूरत हसीनाएं नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिनी वसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी नजर आने वाली हैं. फिल्म के पोस्टर और टीजर पहले ही धमाका मचा चुके हैं. वहीं, फिल्म से रिलीज हुए गानों में यश एक-एक एक्ट्रेस संग रोमांस करते नजर आ रहे हैं. फिल्म आगामी 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

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