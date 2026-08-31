Toxic Box Office Collection Day 6: सोमवार को 'टॉक्सिक' की कमाई में भारी गिरावट, पहली बार सिंगल डिजिट में सिमटी यश की फिल्म!
'टॉक्सिक' वीक डे में एंटर कर गई है. चलिए जानते हैं कि मंडे टेस्ट में यश की फिल्म टॉक्सिक पास हुई या फेल?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 31, 2026 at 8:51 PM IST
हैदराबाद: यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' अभी बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ते में है. गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की हुई यह गैंगस्टर फिल्म बुधवार, 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने सिनेमाघरों में पांच दिन पूरे कर लिए हैं. सोमवार, 31 अगस्त तक फिल्म का छठा दिन चल रहा है. दमदार वीकेंड के बाद फिल्म का फर्स्ट मंडे कैसा रहा, चलिए जानते हैं.
'टॉक्सिक' का ओपनिंग वीकेंड
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, 'टॉक्सिक' ने पहले दिन 101.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. इसके बाद कलेक्शन दूसरे दिन 37.65 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 27.20 करोड़ रुपये, और चौथे दिन 25.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.
वीकेंड की बात करें तो सैकनिल्क के अनुसार, 'टॉक्सिक' ने अपने पांचवें दिन, यानी रविवार, 30 अगस्त को भारत में 23.00 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. पांच दिनों के बाद फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 214.10 करोड़ रहा, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 255.95 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. विदेश में ग्रॉस कलेक्शन 29.25 करोड़ रुपये रहा, जिससे फिल्म का दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 285.20 करोड़ रुपये हो गया.
'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6
शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद टॉक्सिक की असली परीक्षा सोमवार को हुई. 5 दिनों तक फिल्म ने डबल डिजिट में कमाई की. लेकिन मंडे टेस्ट में यह फेल होती दिखी. 5 दिनों के बाद फिल्म पहली बार सिंगल डिजिट में सिमटती हुई दिख रही है.
सैकनिल्क के मुताबिक, 'टॉक्सिक' ने 31 अगस्त रात 8 बजे तक 5.52 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. 6 दिनों के बाद फिल्म का अब तक टोटल नेट कलेक्शन 219.62 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इसमें हिंदी वर्जन का योगदान सबसे ज्यादा रहा, जिससे 3.27 करोड़ रुपये की कमाई हुई. इसके बाद कन्नड़ वर्जन का नंबर रहा, जिसने 1.62 करोड़ रुपये कमाए. तेलुगु वर्जन से 48 लाख रुपये और तमिल वर्जन से 15 लाख रुपये की कमाई हुई. हालांकि अभी छठे दिन का फाइनल आंकड़ा आना बाकी है.
'टॉक्सिक' के बारे में
'टॉक्सिक' एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है, जिसे गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. आजादी के बाद के गोवा पर आधारित यह फिल्म 1940 से 1970 के दशक की कहानी है और इसमें एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी दिखाई गई है जो अपराध, हिंसा, वफादारी और मुश्किल फैसलों के बीच फंसा हुआ है.
यश ने इसमें डबल रोल निभाया है और उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी अहम भूमिकाओं में हैं. अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर भी इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं. यह फिल्म 26 अगस्त को हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई थी.