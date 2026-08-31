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Toxic Box Office Collection Day 6: सोमवार को 'टॉक्सिक' की कमाई में भारी गिरावट, पहली बार सिंगल डिजिट में सिमटी यश की फिल्म!

'टॉक्सिक' ( Poster )

हैदराबाद: यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' अभी बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ते में है. गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की हुई यह गैंगस्टर फिल्म बुधवार, 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने सिनेमाघरों में पांच दिन पूरे कर लिए हैं. सोमवार, 31 अगस्त तक फिल्म का छठा दिन चल रहा है. दमदार वीकेंड के बाद फिल्म का फर्स्ट मंडे कैसा रहा, चलिए जानते हैं. 'टॉक्सिक' का ओपनिंग वीकेंड

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, 'टॉक्सिक' ने पहले दिन 101.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. इसके बाद कलेक्शन दूसरे दिन 37.65 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 27.20 करोड़ रुपये, और चौथे दिन 25.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. वीकेंड की बात करें तो सैकनिल्क के अनुसार, 'टॉक्सिक' ने अपने पांचवें दिन, यानी रविवार, 30 अगस्त को भारत में 23.00 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. पांच दिनों के बाद फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 214.10 करोड़ रहा, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 255.95 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. विदेश में ग्रॉस कलेक्शन 29.25 करोड़ रुपये रहा, जिससे फिल्म का दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 285.20 करोड़ रुपये हो गया. 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6