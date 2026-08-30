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Toxic Box Office Collection Day 4: गिरता ही जा रहा यश की फिल्म की कमाई का ग्राफ, फिर भी 250 करोड़ का आंकड़ा किया पार

'टॉक्सिक' को रिलीज हुए 4 दिन हो गए हैं. दूसरे-तीसरे दिन की गिरावट के बाद फिल्म का चौथा दिन कैसा रहा, आइए जानें…

Toxic
'टॉक्सिक' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 30, 2026 at 10:36 AM IST

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हैदराबाद: 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' इस साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक रही है. यह फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाबी हासिल की. हालांकि फिल्म की आलोचना का असर रिलीज के दूसरे और तीसरे दिन देखने को मिला. गुरुवार और शुक्रवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई. दो दिनों की गिरावट के बाद फिल्म ने चौथे दिन कैसा परफॉर्मेंस किया, चलिए देखते हैं.

'टॉक्सिक' एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है. दिलचस्प बात यह है कि 'टॉक्सिक' के जरिए यश ने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है. उन्हें पिछली बार 2022 में रिलीज हुई 'केजीएफ चैप्टर 2' में देखा गया था, जिसने उस समय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी.

यश के डबल रोल वाली टॉक्सिक अपनी शानदार प्रेजेंटेशन, खूनी हिंसा और शानदार कास्ट की वजह से सबका ध्यान खींच रही है. दिलचस्प बात यह है कि यश ने पहली बार कियारा के साथ स्क्रीन शेयर की है और उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री ने दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी है. हालांकि, टॉक्सिक को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिलने की वजह से, फिल्म के नंबर्स में लगातार गिरावट देखी जा रही है.

दूसरे और तीसरे दिन गिरा कलेक्शन का गिरा ग्राफ
'टॉक्सिक' ने पहले दिन 101.10 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. लेकिन निगेटिव रिव्यू की वजह से दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई. सैकनिल्क के मुताबिक, गुरुवार 27 अगस्त को यश की फिल्म ने37.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं तीसरे दिन कलेक्शन का ग्राफ गिरा. शुक्रवार 28 अगस्त को सिर्फ 27 करोड़ रुपये ही कमा सकी.

'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

सैकनिल्क के मुताबिक, चौथे दिन 'टॉक्सिक' के कलेक्शन का ग्राफ फिर गिरा. शनिवार 29 अगस्त को फिल्म ने 24.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसमें हिंदी में 15.50 करोड़ रुपये, कन्नड़ में 6.60 करोड़ रुपये, तेलुगु में 1.50 करोड़ रुपये, तमिल में 75 लाख रुप.ये और मलयालम में 15 लाख रुपये कमाए, जिससे कुल नेट कलेक्शन 190.45 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 227.50 करोड़ रुपये है.

'टॉक्सिक' डे 4 वर्ल्डवाइड कलेक्शन
यह फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत स्थिति बनाए हुए है. यश की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म ने चौथे दिन दुनिया भर में 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया. सैकनिल्क के मुताबिक, इसने चौथे दिन विदेशों में लगभग 4 करोड़ रुपये की कमाई की है. इससे विदेशों में कुल कलेक्शन 27.25 करोड़ रुपये हो गया है. थिएटर्स में चार दिनों के बाद 'टॉक्सिक' की कुल वर्ल्डवाइड कमाई 254.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. ओपनिंग डे पर जबरदस्त कमाई के बाद, अब फिल्म के सामने एक अहम परीक्षा है. सिनेमाघरों में लंबे समय तक चलने के लिए इसे वीकेंड वाली रफ्तार बनाए रखनी होगी.

'टॉक्सिक' के बारे में
'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' एक गैंगस्टर फिल्म है, जिसे गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है और इसे वेंकट के. नारायण और यश ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में यश और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं, और उनके साथ नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और अक्षय ओबेरॉय भी अहम किरदारों में हैं.

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