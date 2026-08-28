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'Toxic' Box Office Collection Day 3: रक्षाबंधन पर यश की फिल्म ने लगाई छलांग? भारत में 150 करोड़ का आंकड़ा किया पार

रक्षाबंधन के मौके पर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की कमाई की गति बढ़ती दिख रही है. आइए जानें फिल्म ने तीसरे दिन कितनी कमाई की…

Toxic
'टॉक्सिक' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2026 at 7:44 PM IST

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हैदराबाद: गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी और यश की मुख्य भूमिका वाली पैन-इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक' इस साल की सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में से एक है, साथ ही सबसे ज्यादा विवादित भी. कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसी मशहूर हसीनाओं से सजी यह पीरियड गैंगस्टर-एक्शन फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, लेकिन इसे भारी आलोचना और जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा. इस आलोचना और नेगेटिव रिव्यू के बावजूद, रक्षा बंधन की छुट्टी होने के फिल्म की कमाई में कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है.

'टॉक्सिक' की ओपनिंग डे
इतनी आलोचनाओं के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की और पहले दिन सभी भाषाओं को मिलाकर 101.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इस दौरान 24,579 शो में 56.1% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. वहीं, फिल्म ने दुनियाभर में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की.

कैसा रहा रिलीज का दूसरा दिन?
गुरुवार यानी रिलीज के दूसरे दिन फिल्म देखने वालों की संख्या में पहले दिन के मुकाबले 62.8% की भारी गिरावट देखी गई और फिल्म ने दूसरे दिन 37.65 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. जिससे इसकी 2 दिनों की कुल नेट कमाई 138.75 करोड़ रुपये हो गई, जबकि भारत में कुल ग्रॉस कमाई 165.85 करोड़ रुपये रही.

'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
तीसरे दिन की कमाई की बात करें तो ताजा आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार यानी रक्षाबंधन के दिन शाम 7 बजे तक यश की फिल्म ने भारत में 14,746 शो के लिए 16.77 करोड़ रुपये की कमाई की. तीसरे दिन इसकी ऑक्यूपेंसी 21.9% रही. फिल्म की भारत में ग्रॉस कमाई भी बढ़कर 185.64 करोड़ रुपये हो गई है.

तीसरे दिन भी कन्नड़ वर्जन के मुकाबले हिंदी वर्जन आगे है. 'टॉक्सिक' के हिंदी वर्जन ने लगभग 12.07 करोड़ कमाए हैं, जबकि कन्नड़ वर्जन ने करीब 2.77 करोड़ की कमाई की है. तीसरे दिन के फाइनल आंकड़े अभी आने बाकी हैं, इसलिए कुल कमाई में और बदलाव हो सकता है.

'टॉक्सिक' के बारे में
'टॉक्सिक' में यश मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी हैं. यश फिल्म में राया और रूमी के रूप में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से 'ए' सर्टिफिकेट मिला है, जिससे यह केवल वयस्कों के लिए थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्म बन गई है. 'टॉक्सिक' कन्नड़ और अंग्रेजी में बनाई गई है. बाकी इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में डब किया गया है.

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