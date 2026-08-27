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'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2: धमाकेदार ओपनिंग के बाद दूसरे दिन धड़ाम हुई यश की फिल्म, जानें अब तक कितने छापे नोट

धमाकेदार ओपनिंग के बाद दूसरे दिन 'टॉक्सिक' की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है. आइए जानें दूसरे दिन 'टॉक्सिक' ने कितनी कमाई की

Toxic
'टॉक्सिक' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2026 at 8:24 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: यश की लीड रोल वाली 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' इस साल की सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली रिलीज में से एक रही है. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी 'टॉक्सिक' एक एक्शन ड्रामा है, जिससे यश ने 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी किए हैं. उन्हें पिछली बार 'केजीएफ: चैप्टर 2' में देखा गया था, जो 2022 में आई थी और यश ने रॉकी भाई के रोल में अपनी छाप छोड़ी थी. पूरे भारत में उनकी मास अपील को देखते हुए 'टॉक्सिक' से बहुत उम्मीदें थीं.

जबरदस्त चर्चा के बीच रिलीज हुई 'टॉक्सिक' को मिले-जुले रिव्यू मिले, जिसमें फैंस खराब डायलॉग और कमजोर स्क्रीनप्ले को लेकर निराश दिखे. नेगेटिव रिव्यू के बावजूद, टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने पहले ही दिन हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम सभी भाषाओं को मिलाकर 100 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर ली. और अब सबकी नजरें टॉक्सिक के दूसरे दिन के कलेक्शन पर टिकी हैं.

'टॉक्सिक' का ओपनिंग डे
सैकनिल्क के मुताबिक, 'टॉक्सिक' ने पहले दिन 24,579 शो से 101.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जबकि इसका गॉस कलेक्शन 120.75 करोड़ रुपये रहा. भाषा के हिसाब से देखें तो हिंदी वर्जन 55 करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे रहा, इसके बाद कन्नड़ वर्शन ने 23.30 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की. तेलुगु बेल्ट ने 16 करोड़ रुपये और जोड़े, जबकि तमिल और मलयालम ने क्रमशः 5.50 करोड़ रुपये और 1.30 करोड़ रुपये का योगदान दिया

'टॉक्सिक' वर्ल्डवाइड कलेक्शन
'टॉक्सिक' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया. मेकर्स ने टॉक्सिक का वर्ल्डवाइड कलेक्शन शेयर किया है. मेकर्स के मुताबिक, यश की फिल्म ने दुनियाभर में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जिससे यह इस साल की दूसरी ओपनर फिल्म बनकर उभरी है.

'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक की रफ्तार धीमी होती दिखी. पहले दिन की अपेक्षा फिल्म ने दूसरे कम कमाई की. सैकनिल्क के मुताबिक, 'टॉक्सिक' ने 27 अगस्त शाम 8 बजे 19,413 शो के लिए 16.48 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इससे फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 117.58 करोड़ रुपये और इंडिया टोटल ग्रॉस 140.20 करोड़ हो गया है. हालांकि, दूसरे दिन के फाइनल नंबर अभी आने बाकी हैं.

भाषा के हिसाब से, हिंदी 10.40 करोड़ रुपये के साथ गिनती में सबसे आगे है, इसके बाद कन्नड़ 4.16 करोड़ रुपये के साथ दूसरे, तेलुगु 1.09 करोड़ रुपये के साथ तीसरे, तमिल 61 लाख रुपये के चौथे और मलयालम 22 लाख के साथ 5वें पायदान पर है. शाम और रात के शो के लाइव आंकड़े अभी आने बाकी हैं, इसलिए दूसरे दिन के फाइनल कलेक्शन की रिपोर्ट आने से पहले भाषा के हिसाब से टोटल और बढ़ने की उम्मीद है.

'टॉक्सिक' के बारे में
यश ने पहली बार 'टॉक्सिक' में कियारा आडवाणी के साथ काम किया है. गैंगस्टर ड्रामा कही जा रही टॉक्सिक को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है और इससे यश 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. असल में, यश फिल्म में डबल रोल निभाते दिख रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि लीडिंग जोड़ी के अलावा, टॉक्सिक में अक्षय ओबेरॉय, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी भी लीड रोल में हैं.

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