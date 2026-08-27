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'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2: धमाकेदार ओपनिंग के बाद दूसरे दिन धड़ाम हुई यश की फिल्म, जानें अब तक कितने छापे नोट

'टॉक्सिक' ( Poster )

हैदराबाद: यश की लीड रोल वाली 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' इस साल की सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली रिलीज में से एक रही है. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी 'टॉक्सिक' एक एक्शन ड्रामा है, जिससे यश ने 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी किए हैं. उन्हें पिछली बार 'केजीएफ: चैप्टर 2' में देखा गया था, जो 2022 में आई थी और यश ने रॉकी भाई के रोल में अपनी छाप छोड़ी थी. पूरे भारत में उनकी मास अपील को देखते हुए 'टॉक्सिक' से बहुत उम्मीदें थीं. जबरदस्त चर्चा के बीच रिलीज हुई 'टॉक्सिक' को मिले-जुले रिव्यू मिले, जिसमें फैंस खराब डायलॉग और कमजोर स्क्रीनप्ले को लेकर निराश दिखे. नेगेटिव रिव्यू के बावजूद, टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने पहले ही दिन हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम सभी भाषाओं को मिलाकर 100 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर ली. और अब सबकी नजरें टॉक्सिक के दूसरे दिन के कलेक्शन पर टिकी हैं. 'टॉक्सिक' का ओपनिंग डे

सैकनिल्क के मुताबिक, 'टॉक्सिक' ने पहले दिन 24,579 शो से 101.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जबकि इसका गॉस कलेक्शन 120.75 करोड़ रुपये रहा. भाषा के हिसाब से देखें तो हिंदी वर्जन 55 करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे रहा, इसके बाद कन्नड़ वर्शन ने 23.30 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की. तेलुगु बेल्ट ने 16 करोड़ रुपये और जोड़े, जबकि तमिल और मलयालम ने क्रमशः 5.50 करोड़ रुपये और 1.30 करोड़ रुपये का योगदान दिया