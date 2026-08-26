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Box Office: ओपनिंग डे पर 'टॉक्सिक' ने 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार, 'धुरंधर 2' को दी मात, अब 'पुष्पा 2' पर लगाया घात

धुरंधर 2/टॉक्सिक/पुष्पा 2 ( Poster )

हैदराबाद: यश की लेटेस्ट पैन-इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी इस पीरियड गैंगस्टर-एक्शनर को दर्शकों को इम्प्रेस करने में नाकामयाब रही है और इसे कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है. आलोचना के बावजूद, यश स्टारर इस फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. इसने ओपनिंग डे पर ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और 'धुरंधर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को पीछे छोड़ दी. आइए एक नजर डालते हैं, टॉक्सिक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 पर... 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

रिलीज का पहला दिन (बुधवार) यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक की भले ही आलोचना हो रही हो, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. फिल्म अपने ओपनिंग डे पर ही 100 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है. रियल-टाइम सैकनिल्क डेटा के अनुसार, 26 अगस्त शाम 8 बजे तक, टॉक्सिक ने लगभग 91.91 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. जबकि, इसने 108.45 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. (नेट) कमा लिए हैं, कन्नड़ बेल्ट से 20.56 करोड़ रुपये की अनुमानित कमाई के साथ, कलेक्शन का बड़ा हिस्सा हिंदी मार्केट से है. अब तक, फिल्म ने हिंदी से 55.13 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं. अभी फाइनल आंकड़े आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं.