Box Office: ओपनिंग डे पर 'टॉक्सिक' ने 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार, 'धुरंधर 2' को दी मात, अब 'पुष्पा 2' पर लगाया घात
'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसने ओपनिंग डे पर ही ताबड़तोड़ कमाई की है. आइए एक नजर डालें 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 8:54 PM IST
हैदराबाद: यश की लेटेस्ट पैन-इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी इस पीरियड गैंगस्टर-एक्शनर को दर्शकों को इम्प्रेस करने में नाकामयाब रही है और इसे कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है. आलोचना के बावजूद, यश स्टारर इस फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. इसने ओपनिंग डे पर ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और 'धुरंधर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को पीछे छोड़ दी. आइए एक नजर डालते हैं, टॉक्सिक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 पर...
'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
रिलीज का पहला दिन (बुधवार) यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक की भले ही आलोचना हो रही हो, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. फिल्म अपने ओपनिंग डे पर ही 100 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है.
रियल-टाइम सैकनिल्क डेटा के अनुसार, 26 अगस्त शाम 8 बजे तक, टॉक्सिक ने लगभग 91.91 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. जबकि, इसने 108.45 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. (नेट) कमा लिए हैं, कन्नड़ बेल्ट से 20.56 करोड़ रुपये की अनुमानित कमाई के साथ, कलेक्शन का बड़ा हिस्सा हिंदी मार्केट से है. अब तक, फिल्म ने हिंदी से 55.13 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं. अभी फाइनल आंकड़े आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं.
'टॉक्सिक' ने 'धुरंधर 2' को दी मात
सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने ओपनिंग डे पर 103 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी. चूंकि, टॉक्सिक ने 8 बजे तक 91.91 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. पूरा दिन खत्म होने में अभी भी कुछ घंटे बाकी है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिलीज के 24 घंटे पूरे होने से पहले यश की फिल्म रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म को पीछे छोड़ देगी. अगर कमाई की रफ्तार ऐसी ही या इससे भी तेज रही, तो यह 'केजीएफ: चैप्टर 2' (116 करोड़ रुपये), 'बाहुबली 2' (121 करोड़ रुपये) और 'आरआरआर' (133 करोड़ रुपये) को भी पीछे छोड़ सकती है.
'टॉक्सिक' की 'पुष्पा 2: द रूल' पर नजर
'टॉक्सिक' अभी भी अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' से पीछे है. सैकनिल्क के अनुसार, 'पुष्पा 2' ने अकेले अपने पहले दिन 164 करोड़ रुपये की बड़ी कमाई की. हालांकि फिल्म ने प्रभास स्टारर सालार को पीछे छोड़ने में कामयाब रही है.
'टॉक्सिक' के बारे में
यश ने पहली बार 'टॉक्सिक' में कियारा आडवाणी के साथ काम किया है. गैंगस्टर ड्रामा कही जा रही टॉक्सिक को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है और इससे यश 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. असल में, यश फिल्म में डबल रोल निभाते दिख रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि लीडिंग जोड़ी के अलावा, टॉक्सिक में अक्षय ओबेरॉय, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी भी लीड रोल में हैं.