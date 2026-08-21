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Advance Booking: 'टॉक्सिक' ने मचाई तबाही, 3,600 रुपये में बिकीं यश की फिल्म की टिकट, चंद घंटों में कमा डाले करोड़ों

सैकनिल्क के मुताबिक, विंडो खुलने के कुछ ही घंटों में, फिल्म ने बुक माय शो पर 100,000 से ज्यादा टिकट बेचकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया. हर घंटे की कमाई में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है, जो पहले घंटे में लगभग 3,050 टिकटों से शुरू हुई और सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच विंडो में लगभग 27,000 टिकट बिके हैं.

टॉक्सिक की भारत में थिएटर में रिलीज़ से पहले पांच दिन की एडवांस सेल होगी, और बुकिंग शुक्रवार से शुरू हो गई है. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का टारगेट 12,000 से ज्यादा स्क्रीन पर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का है. हालांकि, फाइनल ग्लोबल स्क्रीन काउंट अभी तक वेरिफाई नहीं हुआ है.

'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की एडवांस बुकिंग शुरू यश-स्टारर 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' भारत और इंटरनेशनल मार्केट में कई भाषाओं में रिलीज होगी, और एडवांस बुकिंग आज, 21 अगस्त से शुरू हो गई है. टिकट काउंटर खुलते ही कई शहरों के थिएटर्स हाउसफुल हो हैं.

हैदराबाद: यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 26 अगस्त, 2026 को अपनी थिएटर रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. फिल्म की रिलीज से पहले ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. कर्नाटक के थिएटरों में खास तौर पर जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है क्योंकि कई शो पहले ही हाउसफुल हो गए हैं.

सैकनिल्क के मुताबिक, यश की टॉक्सिक ने 21 अगस्त दोपहर 3 बजे तक 4,886 शो के लिए 84,915 टिकट बेचे हैं और 4.1 करोड़ रुपये अपने खाते में जोड़े हैं. अगर ब्लॉक सीटों को भी जोड़ा जाए है तो यश की फिल्म ने ब्लॉक सीटों के साथ 9.19 करोड़ रुपये कमाए हैं.

अपने होम टेरिटरी कर्नाटक में, फिल्म मार्केट पर मज़बूत पकड़ दिखा रही है. मौजूदा डेटा से पता चलता है कि राज्य में एडवांस सेल्स पहले ही 5 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच रही है, जबकि 26 अगस्त को ग्लोबल रिलीज होने में अभी पांच दिन बाकी हैं. इस घरेलू परफॉर्मेंस से पहले दिन की कुल कमाई में मुख्य भूमिका निभाने की उम्मीद है, क्योंकि अलग-अलग इलाकों में शो के लिए टिकट तय किए जा रहे हैं.

बेंगलुरु में टॉक्सिक टिकट की कीमत 3000 के पार

एडवांस बुकिंग में सबसे बड़ी बात बेशक प्रीमियम टिकट की कीमत है. जहां, मुंबई के बांद्रा में जियो वर्ल्ड ड्राइव पर, टॉक्सिक के लिस्टेड टिकटों में से एक की कीमत टैक्स मिलाकर 2,250 है. वहीं, बेंगलुरु के आईनॉक्स एम5 ईसिटी में टॉक्सिक की टिकट 3,600 रुपये की है. यह इसे यश-स्टारर के लिए अभी लिस्टेड सबसे महंगे टिकटों में से एक बनाता है.

टॉक्सिक टिकट प्राइज (District Page)

टिकट की ज्यादा कीमत सभी थिएटरों में स्टैंडर्ड टिकट रेट के बजाय प्रीमियम फ़ॉर्मेट और लोकेशन को दिखाती है. कई दूसरे शो काफी कम कीमतों पर उपलब्ध हैं. फिर भी 3000 का आंकड़ा पार करने वाले टिकट ने मूवी देखने वालों और फैंस का ध्यान खींचा है.

'टॉक्सिक' के बारे में

'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में यश लीड रोल में हैं. कास्ट में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी हैं. गीतू मोहनदास ने फिल्म लिखी और डायरेक्ट की है. यह फिल्म 26 अगस्त को हिंदी,, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम में रिलीज होगी.