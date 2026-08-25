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'Toxic' Advance Booking: 'टॉक्सिक' ने तोड़ा 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड? 12 लाख से ज्यादा बिकी यश की फिल्म की टिकटें

'टॉक्सिक'/'धुरंधर 2' ( Poster )

हैदराबाद: 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचा रही है. यश-स्टारर इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है. प्री-रिलीज नंबर्स ने फिल्म की ओपनिंग को लेकर उम्मीदों को और बढ़ा दिया है, क्योंकि ऑडियंस इस एक्शन से भरपूर गैंगस्टर ड्रामा में गहरी दिलचस्पी दिखा रही है. यश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' कल, 26 अगस्त को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके शो कई जगहों पर सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगे. रिलीज से पहले ही, फिल्म ने एडवांस बुकिंग से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं. फिल्म को लेकर बहुत चर्चा है, सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि हिंदी भाषीय राज्यों में भी. 'टॉक्सिक' एडवांस बुकिंग

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, टॉक्सिक ने 25 अगस्त शाम 7 बजे तक लगभग 24094 शो में 12 लाख से ज्यादा टिकट बेचे हैं, जिससे रिलीज से पहले फिल्म की कमाई 41.25 करोड़ रुपये हो गई है. ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर, फिल्म की एडवांस बुकिंग की कमाई अभी लगभग 54.41 करोड़ रुपये है.