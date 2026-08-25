'Toxic' Advance Booking: 'टॉक्सिक' ने तोड़ा 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड? 12 लाख से ज्यादा बिकी यश की फिल्म की टिकटें
यश की फिल्म 'टॉक्सिक' ने टिकट काउंटर पर तबाही मचा दी है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही 50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 25, 2026 at 7:37 PM IST
हैदराबाद: 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचा रही है. यश-स्टारर इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है. प्री-रिलीज नंबर्स ने फिल्म की ओपनिंग को लेकर उम्मीदों को और बढ़ा दिया है, क्योंकि ऑडियंस इस एक्शन से भरपूर गैंगस्टर ड्रामा में गहरी दिलचस्पी दिखा रही है.
यश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' कल, 26 अगस्त को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके शो कई जगहों पर सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगे. रिलीज से पहले ही, फिल्म ने एडवांस बुकिंग से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं. फिल्म को लेकर बहुत चर्चा है, सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि हिंदी भाषीय राज्यों में भी.
'टॉक्सिक' एडवांस बुकिंग
इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, टॉक्सिक ने 25 अगस्त शाम 7 बजे तक लगभग 24094 शो में 12 लाख से ज्यादा टिकट बेचे हैं, जिससे रिलीज से पहले फिल्म की कमाई 41.25 करोड़ रुपये हो गई है. ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर, फिल्म की एडवांस बुकिंग की कमाई अभी लगभग 54.41 करोड़ रुपये है.
यश का होम स्टेट कर्नाटक, टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग चार्ट में सबसे आगे है. हिंदी और कन्नड़ वर्शन में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, हिंदी 2डी वर्जन 20 करोड़ रुपये के साथ थोड़ा आगे है, जबकि कन्नड़ 2डी ने 14.9 करोड़ रुपये कमाए हैं.
प्रीमियम फॉर्मेट ने फिल्म के प्री-रिलीज बिजनेस में और इजाफा किया है, कन्नड़ आईमैक्स 2डी ने 78 लाख रुपये से ज्यादा और हिंदी आईमैक्स 2डी ने लगभग 45 लाख रुपये से ज्यादा कमाए हैं.
क्या 'टॉक्सिक', 'धुरंधर 2' को दे पाएगी मात?
'टॉक्सिक' की टिकट जिस तरह से तेजी से बिक रही है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज का दिन खत्म होने तक यश की फिल्म रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी. सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन के लिए आदित्य धर की फिल्म ने 23,364 शो के लिए 14,07,553 टिकट बेचकर 52.35 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग की थी. अगर ब्लॉक सीटों को भी जोड़ा जाए, तो यह आंकड़ा 62.43 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है.
'टॉक्सिक' के बारे में
गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की हुई, टॉक्सिक रॉकिंग स्टार यश की चार साल बाद सिनेमा स्क्रीन पर शानदार वापसी है. इस फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत जैसे बड़े कलाकार हैं. यह फिल्म 26 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी.