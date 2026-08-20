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'टॉक्सिक' प्री-रिलीज के लिए तैयार, जानें कब और कहां होगा यश की फिल्म का ग्रैंड इवेंट

'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' प्री-रिलीज इवेंट के लिए तैयार है. आइए जानें यश की 'टॉक्सिक' की प्री-रिलीज इवेंट कब और कहां होगी.

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'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' ग्रैंड थिएटिकल रिलीज के लिए तैयार है. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ रहा है क्योंकि इसका बहुत इंतजार किया जा रहा प्री-रिलीज इवेंट कुछ ही दिन में हैदराबाद में होने वाला है. यह ग्रैंड इवेंट मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी में होगा, जिसमें फैंस और मूवी लवर्स के लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन होगा.

हैदराबाद एक स्टार-स्टडेड वीकेंड के लिए तैयार है क्योंकि यश, नयनतारा और कियारा आडवाणी शहर में अपनी मच-अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' लाने के लिए तैयार हैं. फिल्म का ग्रैंड प्री-रिलीज वेंट मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी में होगा, जो इसके थिएटर रिलीज से पहले फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा करेगा.

फैंस हैदराबाद में आने वाली एक्शन थ्रिलर के स्टार्स को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस ग्रैंड प्रमोशनल कैंपस इवेंट में टॉक्सिक के लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन होने की उम्मीद है, जिसमें लीड स्टार यश के साथ नयनतारा और कियारा आडवाणी भी होंगी.पॉपुलर स्टार्स की मौजूदगी ने इवेंट को लेकर उम्मीद और बढ़ा दी है, और फैंस फिल्म की रिलीज से पहले उन्हें एक साथ देखने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, ग्रैंड प्री-रिलीज के साथ मेकर्स टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग, जिसका इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे है, के लिए टिकट विंडो भी ओपन कर देंगे.

यह न्यूज ऐसे समय में आया है जब टॉक्सिक ने अपने प्रमोशनल मटीरियल से पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है. टीजर और ट्रेलर में एक डार्क, स्टाइलिश और इंटेंस दुनिया की झलक दिखाई गई है, जिसमें यश एक शानदार नए अवतार में दिख रहे हैं.

केजीएफ फ्रैंचाइज की जबरदस्त सफलता के बाद, यश की अगली फिल्म से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं. एक्टर की बड़े पर्दे पर वापसी देश भर में उनके बड़े फैन बेस के लिए सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले इवेंट्स में से एक बन गई है.

टॉक्सिक के बारे में
यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है. केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन मिलकर फिल्म का निर्माण किया है. वहीं, फिल्म की खास बात यह भी है कि इसमें पांच खूबसूरत हसीनाएं नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिनी वसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी हैं. फिल्म के पोस्टर और टीजर पहले ही धमाका मचा चुके हैं. वहीं, फिल्म से रिलीज हुए गानों में यश एक-एक एक्ट्रेस संग रोमांस करते नजर आ रहे हैं. अब देखना है कि चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौट रहे यश क्या दर्शकों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या नहीं.

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