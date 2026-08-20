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'टॉक्सिक' के 12 फैक्ट्स, जो आप नहीं जानते होंगे, रिलीज से पहले जान लें यश क्या-क्या नया करने जा रहे हैं?

'टॉक्सिक' के 12 फैक्ट्स ( POSTER )

हैदराबाद: यश चार साल से अधिक समय के बाद फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' से बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यश पिछली बार अप्रैल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 2' में नजर आए थे. तब से फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. वहीं, गीतु मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म 'टॉक्सिक' एक्टर के फैंस के लिए किसी बेशकीमती तोहफे से कम नहीं है. फिल्म 26 अगस्त को दुनिया भर में रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज से पहले हम बताएंगे उन फैक्ट्स के बारे में जो इसे और भी खास बनाती है. 4 साल बाद पर्दे पर वापसी यश की पिछली फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 2' 14 अप्रैल, 2022 को रिलीज हुई थी. यह फिल्म जबरदस्त सफल रही और उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर ले गई. तब से, अभिनेता किसी और फिल्म में नजर नहीं आए. यश ने फिल्म 'टॉक्सिक' में कई जिम्मेदारियां संभाली हैं. मुख्य भूमिका निभाने के अलावा, उन्होंने फिल्म का निर्माण भी किया है और इसकी पटकथा लेखन में भी उनका योगदान है. इसलिए, एक अभिनेता और निर्माता दोनों ही नजरिए से यह फिल्म उनके लिए एक अहम प्रोजेक्ट है. पहली बार बाप-बेटे का रोल फिल्म 'टॉक्सिक' की एक खासियत यह भी है कि यश दूसरी बार किसी फिल्म में डबल रोल में नजर आएंगे. वे राया और रूमी का किरदार निभाएंगे, लेकिन इससे भी खास बात यह है कि वह पहली बार किसी फिल्म में खुद ही बाप और बेटे का रोल करने जा रहे हैं. फिल्म की कहानी अलग-अलग समय में घूमती हुई दिखाई जाएगी और इसमें पिता-पुत्र के रिश्ते को भी दर्शाया जाएगा. इसलिए यश फिल्म में अलग-अलग लुक और अवतार में नजर आएंगे. यश ने नौ साल बाद क्लीन शेव फिल्म 'टॉक्सिक' के लिए यश ने अपने लुक में भी बड़ा बदलाव किया है. अभिनेता ने रूमी के किरदार के लिए अपनी दाढ़ी मुंडवा ली है. करीब नौ साल बाद यह पहली बार है जब वह बिना दाढ़ी के नजर आएंगे. फिल्म निर्माताओं ने यश के इस नए रूप की झलक दिखाते हुए एक वीडियो भी जारी किया है. तीन बार पोस्टपोन हुई फिल्म टॉक्सिक को बड़े पर्दे तक पहुंचने में लंबा सफर तय करना पड़ा है. फिल्म मेकर्स ने शुरू में इसे 10 अप्रैल, 2025 को रिलीज करने का प्लान बनाया था. हालांकि, कानूनी अड़चनों और शूटिंग में देरी के कारण प्लान में बदलाव करना पड़ा. बाद में फिल्म की रिलीज की तारीख 19 मार्च, 2026 और फिर 4 जून, 2026 घोषित की गई. मिडिल ईस्ट कंट्री में वॉर की स्थिति के कारण फिल्म को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया. अब आखिरकार यह फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. टॉक्सिक का नंबर 8 से कनेक्शन यश और फिल्म के बीच नंबर 8 का एक खास कनेक्शन है. अभिनेता का जन्म 8 जनवरी 1985 को हुआ था. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म 'टॉक्सिक' से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी 8 नंबर वाली तारीखों पर घटी हैं.