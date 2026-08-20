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'टॉक्सिक' के 12 फैक्ट्स, जो आप नहीं जानते होंगे, रिलीज से पहले जान लें यश क्या-क्या नया करने जा रहे हैं?

यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक आगामी 26 अगस्त को वर्ल्डवाइड रिलीज होने जा रही है. इससे पहले जानेंगे फिल्म से जुड़ी ये अनकही बातें.

Toxic 12 Lesser Known Facts About Yash Film
'टॉक्सिक' के 12 फैक्ट्स (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 5:25 PM IST

7 Min Read
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हैदराबाद: यश चार साल से अधिक समय के बाद फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' से बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यश पिछली बार अप्रैल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 2' में नजर आए थे. तब से फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. वहीं, गीतु मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म 'टॉक्सिक' एक्टर के फैंस के लिए किसी बेशकीमती तोहफे से कम नहीं है. फिल्म 26 अगस्त को दुनिया भर में रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज से पहले हम बताएंगे उन फैक्ट्स के बारे में जो इसे और भी खास बनाती है.

4 साल बाद पर्दे पर वापसी

यश की पिछली फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 2' 14 अप्रैल, 2022 को रिलीज हुई थी. यह फिल्म जबरदस्त सफल रही और उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर ले गई. तब से, अभिनेता किसी और फिल्म में नजर नहीं आए.

यश ने फिल्म 'टॉक्सिक' में कई जिम्मेदारियां संभाली हैं. मुख्य भूमिका निभाने के अलावा, उन्होंने फिल्म का निर्माण भी किया है और इसकी पटकथा लेखन में भी उनका योगदान है. इसलिए, एक अभिनेता और निर्माता दोनों ही नजरिए से यह फिल्म उनके लिए एक अहम प्रोजेक्ट है.

पहली बार बाप-बेटे का रोल

फिल्म 'टॉक्सिक' की एक खासियत यह भी है कि यश दूसरी बार किसी फिल्म में डबल रोल में नजर आएंगे. वे राया और रूमी का किरदार निभाएंगे, लेकिन इससे भी खास बात यह है कि वह पहली बार किसी फिल्म में खुद ही बाप और बेटे का रोल करने जा रहे हैं. फिल्म की कहानी अलग-अलग समय में घूमती हुई दिखाई जाएगी और इसमें पिता-पुत्र के रिश्ते को भी दर्शाया जाएगा. इसलिए यश फिल्म में अलग-अलग लुक और अवतार में नजर आएंगे.

यश ने नौ साल बाद क्लीन शेव

फिल्म 'टॉक्सिक' के लिए यश ने अपने लुक में भी बड़ा बदलाव किया है. अभिनेता ने रूमी के किरदार के लिए अपनी दाढ़ी मुंडवा ली है. करीब नौ साल बाद यह पहली बार है जब वह बिना दाढ़ी के नजर आएंगे. फिल्म निर्माताओं ने यश के इस नए रूप की झलक दिखाते हुए एक वीडियो भी जारी किया है.

तीन बार पोस्टपोन हुई फिल्म

टॉक्सिक को बड़े पर्दे तक पहुंचने में लंबा सफर तय करना पड़ा है. फिल्म मेकर्स ने शुरू में इसे 10 अप्रैल, 2025 को रिलीज करने का प्लान बनाया था. हालांकि, कानूनी अड़चनों और शूटिंग में देरी के कारण प्लान में बदलाव करना पड़ा.

बाद में फिल्म की रिलीज की तारीख 19 मार्च, 2026 और फिर 4 जून, 2026 घोषित की गई. मिडिल ईस्ट कंट्री में वॉर की स्थिति के कारण फिल्म को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया. अब आखिरकार यह फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होने जा रही है.

टॉक्सिक का नंबर 8 से कनेक्शन

यश और फिल्म के बीच नंबर 8 का एक खास कनेक्शन है. अभिनेता का जन्म 8 जनवरी 1985 को हुआ था. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म 'टॉक्सिक' से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी 8 नंबर वाली तारीखों पर घटी हैं.

फिल्म की आधिकारिक घोषणा 8 दिसंबर 2023 को की गई थी. इसकी शूटिंग 8 अगस्त 2024 को शुरू हुई. इसकी पहली झलक 8 जनवरी 2025 को जारी की गई, जबकि एक और टीजर, 'इंट्रोड्यूसिंग राया', 8 जनवरी 2026 को आया.

इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर 8 अगस्त, 2026 को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था. फिल्म अब साल के आठवें महीने अगस्त में रिलीज हो रही है. यहां तक ​​कि रिलीज की तारीख, 26 अगस्त, 2026, ने भी फैंस का ध्यान खींचा है क्योंकि 2+6 बराबर 8 होता है.

यश की तीसरी पैन इंडिया फिल्म

केजीएफ और केजीएफ 2 की अपार सफलता के बाद टॉक्सिक उनकी तीसरी पैन इंडिया फिल्म है. यश को सैंडलवुड में पहली पैन इंडिया फिल्म रिलीज करने का श्रेय दिया जाता है. टॉक्सिक को कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ शूट किया गया है और यह कई भाषाओं में रिलीज होने जा रही है.

'टॉक्सिक' के लिए लाइट बॉय ने किया क्लैप

8 अगस्त, 2024 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 'टॉक्सिक' का पूजा समारोह आयोजित किया गया. कई फिल्मों में काम कर चुके यश ने अपनी के मुहूर्त के लिए एक लाइट बॉय से क्लैप बोर्ड चलवाया और सेट पर मौजूद सभी का दिल जीत लिया. इससे फिल्म के तकनीशियनों और कर्मचारियों में एक्टर के प्रति सम्मान और स्नेह और भी ज्यादा बढ़ गया.

कियारा आडवाणी का पहला बारिश वाला सीन

फिल्म 'टॉक्सिक' में कियारा आडवाणी बड़ा चेहरा हैं. यश ने बताया कि इस फिल्म से पहले अभिनेत्री ने अपने करियर में कभी बारिश का सीन नहीं किया था. यश के अनुसार, उन्होंने कियारा को यह कहकर सीन करने के लिए राजी किया कि यह आसान होगा और स्क्रीन पर अच्छा लगेगा.

फिल्म मेकिंग के दौरान कियारा प्रेग्नेंट थीं

फिल्म की शूटिंग के दौरान कियारा ने प्रेग्नेंट रहते हुए तकरीबन 7 महीने तक काम किया. यश ने एक प्रमोशनल इवेंट में खुलासा किया था कि उन्होंने और निर्देशक गीतु मोहनदास ने शूटिंग के दौरान कियारा का अच्छे से ख्याल रखा था.

उन्होंने कहा कि वे कियारा की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए वे लगभग सिक्योरिटी गार्ड की तरह उनके आसपास तैनात रहते थे. साथ ही, उन्होंने अभिनेत्री की पूरी लगन से काम जारी रखने के लिए उनकी प्रशंसा की.

तारा सुतारिया ने फिल्म के लिए अपना लुक बदला

तारा सुतारिया ने फिल्म 'टॉक्सिक' के लिए अपने लुक में भी बड़ा बदलाव किया है. अभिनेत्री ने खास तौर पर इस फिल्म के लिए छोटे बाल रखे हैं और उनके करियर में यह पहली बार है.

यश ने पहली बार संभाला प्रोडक्शन का काम

टॉक्सिक इसलिए भी खास है क्योंकि यह यश की निर्माता के तौर पर पहली बड़ी फिल्म है. वह अपनी प्रोडक्शन कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के जरिए इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं.

यश का प्रोडक्शन हाउस आगामी रामायण प्रोजेक्ट से भी जुड़ा हुआ है. टॉक्सिक के साथ, यश एक अभिनेता, निर्माता और सह-लेखक के रूप में शामिल होकर और भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.

नयनतारा ने फिल्म को प्रमोट किया

नयनतारा भी फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा हैं. आमतौर पर प्रमोशनल इवेंट्स से दूर रहने वाली अभिनेत्री 'टॉक्सिक' के प्रमोशनल इवेंट में शामिल होने के लिए कर्नाटक गईं. नयनतारा ने बताया कि यश के फोन आने के बाद उन्होंने इवेंट में जाने का फैसला किया. उन्होंने फिल्म के प्रति यश के समर्पण की भी सराहना की.

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