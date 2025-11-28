'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' बना प्राइम वीडियो का सबसे हिट अनस्क्रिप्टेड शो, लिस्ट में आया टॉप पर

ETV Bharat / entertainment

भारत और 240 देशों में टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले शो में से एक बन गया है.

Published : November 28, 2025

हैदराबाद: शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के पहले सीजन की जबरदस्त सफलता का जश्न मनाया है. अपने डेब्यू सीजन में यह टॉक शो एक हिट साबित हुआ, जो भारत के 93 फीसदी से अधिक पिनकोड तक पहुंचा और प्राइम वीडियो की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अनस्क्रिप्टेड सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है.

इस टॉक शो की मेजबानी काजोल और ट्विंकल खन्ना ने की और इसे बनिजे एशिया ने प्रोड्यूस किया है. सामान्य सीजन में इसमें बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स ने हिस्सा लिया, जैसे सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, आलिया भट्ट, कृति सेनन, वरुण धवन, करण जौहर और कई और, और इसे खास एपिसोड के साथ और भी खास बनाया गया जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियंस जेमिमा रोड्रिग्स और शफाली वर्मा ने शिरकत की थी.

भारत में और दुनिया के 240 से ज्यादा देशों और इलाकों में स्ट्रीमिंग होने के साथ, टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले शो में से एक बन गया है, जिससे इसने प्राइम वीडियो की सबसे सफल अनस्क्रिप्टेड सीरीज होने का दर्जा अपने नाम कर लिया है.

निखिल माधोक, डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स, प्राइम वीडियो, इंडिया ने कहा 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स इस बात का सबूत है कि इसने टॉक शो में एक ताजा और नया नजरिया लाया है और इसे प्राइम वीडियो की अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अनस्क्रिप्टेड सीरीज बना दिया.

उन्होंने आगे कहा, 'इस शो को खास बनाता है हमारे होस्ट्स की कमाल की जोड़ी, जो पूरी तरह से खुलकर, बेझिझक और बिना रोक-टोक अपनी सोच रखती हैं, उनकी कमाल की केमिस्ट्री एक-दूसरे और सेलेब्रिटी मेहमानों के साथ पूरे देश में चर्चाओं को पैदा करती है, मजबूत और अलग नजरिए को उजागर करती है, जिससे यह शो सच में सुर्खियों में रहने वाला बन गया है'.

मिणालिनी जैन, ग्रुप चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, बनिजे एशिया और एंडेमोल शाइन इंडिया ने कहा, 'काजोल और ट्विंकल के साथ 'टू मच' एक फिनॉमिनोन बन गया क्योंकि इसने वह चीज दी जिसके लिए दर्शक आज तरस रहे हैं यानी अनफिल्टर्ड और मजाकिया बातचीत, जिस पल काजोल और ट्विंकल एक साथ आईं, हम जानते थे कि उनकी गतिशीलता कुछ ख़ास बनाएगी, लेकिन इसने जो चर्चा और कल्चरल बातचीत पैदा की, उसने हर उम्मीद को पार कर दिया, प्राइम वीडियो के साथ साझेदारी ने उस एनर्जी को और बढ़ाया और हमने मिलकर उनकी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली अनस्क्रिप्टेड सीरी दी, जो सचमुच बिंग-वॉर्थी थी और जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था'.

ट्विंकल खन्ना ने कहा, 'सीधी बात ये है कि काजोल और ट्विंकल के साथ टू मच उन दोस्तों के साथ बैठने जैसा है, जहां माहौल बिल्कुल घर जैसा होता है, यहां सब आराम से रह सकते हैं, दिल की बात कह सकते हैं और उन किस्सों को याद कर सकते हैं जो आमतौर पर सिर्फ यादों में ही रह जाते हैं, सच बोलना और खुलकर बात करना हमारे शो की असली जान है, इसे लोगों तक पहुंचते हुए, ध्यान खींचते हुए, प्यार मिलते हुए और शो में कही बातों पर चर्चाएं शुरू होते हुए देखना बहुत ही अच्छा और उत्साहित करने वाला है'.

काजोल ने आगे कहा, 'अपने करियर के ज्यादातर समय मैं सवालों के जवाब देने वाली रही हूं, इंटरव्यू लेने वाली नहीं, 'टू मच' के लिए सोफे के दूसरी तरफ बैठना बहुत ही ताजगी भरा था, खासकर ट्विंकल के साथ, जो वाकई सबसे मजेदार और तेज दिमाग वाली महिलाओं में से एक हैं जिन्हें मैं जानती हूं, मेहमानों का अपनी असली और बिना रोक-टोक वाली एनर्जी लेकर आना और दुनिया को उनका वो रूप दिखाना जो वे बहुत कम दिखाते हैं, ये सब बहुत खास था'.

