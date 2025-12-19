2025 खत्म होने से पहले टॉम क्रूज का फैंस को बड़ा तोहफा, नई फिल्म के नाम का एलान, जानें कब होगी रिलीज?, देखें टीजर
मिशन: इम्पॉसिबल- द फाइनल रेकनिंग के बाद अब टॉम क्रूज ने अपनी नई फिल्म का एलान कर दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 19, 2025 at 10:38 AM IST
हैदराबाद : हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज की मौजूदा साल में मिशन: इम्पॉसिबल- द फाइनल रेकनिंग रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया था. यह मिशन: इम्पॉसिबल फ्रेचाइंजी का आखिरी पार्ट था. अब टॉम की क्रूज की अगली फिल्म के टाइटल डिगर का एलान हो गया है. साथ ही इस कॉमेडी फिल्म डिगर का टीजर भी रिलीज हो चुका है. यह फिल्म अगले साल रिलीज होने के लिए तैयार है. टॉम क्रूज ने सोशल मीडिया पर फिल्म डिगर का टीजर शेयर किया है. वॉर्नर ब्रदर्स और लेजेंड्री एंटरटेनमेंट ने बीती 18 दिसंबर को फिल्म के पहले पोस्टर और टाइटल से पर्दा हटाया. साथ ही फिल्म की एक टैगलाइन भी जारी की.
फिल्म डिगर की टैगलाइन 'ए कॉमेडी ऑफ केस्ट्रोफिक प्रोपोर्शंस' है. ऑस्कर विनर डायरेक्टर एलेजांद्रो गोंजालेज इनटू इस फिल्म को बना रहे हैं. एलेजांद्रो गोंजालेज फिल्म द रेवेनेट के लिए जाने जाते हैं और यह उनकी पहली इंग्लिश भाषी फिल्म है. फिल्म का यूके में 6 महीने का पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है. फिल्म निर्माता इस प्रोजेक्ट का निर्माण और निर्देशन कर रहे हैं और उन्होंने 2023 में अपनी फिल्म बर्डमैन के सहयोगियों निकोलस जियाकोबोन और अलेक्जेंडर डिनेलारिस के साथ-साथ सबीना बर्मन के साथ मिलकर कहानी लिखी थी. टॉम क्रूज भी निर्माता के तौर पर इस फिल्म से जुड़े हैं, जिससे यह फिल्म और भी ज्यादा मजबूत हो गई है.
टॉम क्रूज का रोल और स्टारकास्ट?
टॉम फिल्म में डिगर रॉकवेल का किरदार निभाएंगे, जो एक रहस्यमयी कैरेक्टर है, हालांकि कहानी के प्लॉट को अभी गुप्त रखा गया है. वार्नर ब्रदर्स इस फिल्म के जरिए एक दिलचस्प कहानी पेश करने जा रहे है, जिसमें रॉकवेल को 'दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति' बताया गया है, जो 'उसके द्वारा शुरू की गई तबाही से पहले मानवता का उद्धार करने वाले के रूप में खुद को साबित करने के लिए एक बेताब मिशन पर निकलता है'. फिल्म में सैंड्रा हुलर, जॉन गुडमैन, माइकल स्टुहलबर्ग, जेसी प्लेमन्स, सोफी वाइल्ड, रिज अहमद और एम्मा डी'आर्सी सहित कई बड़े कलाकार अहम रोल में नजर आएंगे.
is DIGGER: “Let’s f***ing go!”— Tom Cruise (@TomCruise) December 18, 2025
Only in theaters October 2026. pic.twitter.com/iaHhvTgeCq
कब रिलीज होगी डिगर?
डिगर के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा. फिल्म अक्टूबर 2026 में रिलीज होने जा रही है. इसी के साथ यह अवार्ड की रेस में एक मजबूत दावेदार फिल्म बन गई है. फिल्म एक्सपर्ट की मानें तो फिल्म का वेनिस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हो सकता है और इनटू का वेनिस से एक खास रिश्ता है, यहां उन्होंने पहले बार्डो: फॉल्स क्रॉनिकल ऑफ ए हैंडफुल ऑफ ट्रुथ्स प्रदर्शित की थी, जिसे 2023 में बेस्ट सिनेमैटोग्राफी के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था. वेनिस ने उनके करियर की कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों की भी मेजबानी की है, जिनमें बर्डमैन (2015 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार) और 21 ग्राम्स शामिल हैं.
एलेजांद्रो गोंजालेज इनटू का रुतबा कान्स फिल्म फेस्टिवल तक है. उनकी पहली फिल्म 'अमोरेस पेरोस' का प्रीमियर 25 साल पहले कान्स में ही हुआ था, जिसने उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद 'बेबेल' और 'ब्यूटीफुल' जैसी फिल्में आईं. बाद में वे इमर्सिव वीआर प्रोजेक्ट 'फ्लेश एंड सैंड' (कार्ने वाई एरेना) के साथ कान फिल्म फेस्टिवल में लौटे, जिसने 2018 में स्पेशल अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता.