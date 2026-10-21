टाइगर श्रॉफ के नाम गढ़ी गई झूठी कहानियां, बने AI वीडियो, हमले के बाद एक्टर का आया पहला बयान, बोले-पैसे कमाने के लिए...
कुछ दिन पहले ही टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हुई थी. इस घटना के बाद एक्टर का पहला बयान सामने आया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 4:19 PM IST
हैदराबाद: जुहू में 18 अक्टूबर को बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ फायरिंग हुई थी. इस घटना के दो दिन बाद टाइगर श्रॉफ की ओर से ऑफिस एक आधिकारिक बयान जारी किया है. इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि घटना के बाद सोशल मीडिया पर उनकी ओस से कोई बयान या वीडियो जारी नहीं किया है. साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी है कि गोलीबारी की घटना के बाद उनके नाम से फर्जी खबरें, एआई से बने वीडियो या कोई भी अनऑथराइज्ड कंटेंट बनाने या फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
20 अक्टूबर को दशहरा के शुभ अवसर पर टाइगर श्रॉफ की टीम की ओर से एक आधिकारिक बयान इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया, जिसे एक्टर की मां आयशा श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया था. बयान की शुरुआत में टीम ने एक्टर की फेक बयान पर सफाई दी है. बयान में लिखा गया है, 'हम स्पष्ट रूप से यह बताना चाहते हैं कि हाल ही में हुई घटना या उससे जुड़ी किसी भी बात को लेकर टाइगर श्रॉफ ने न तो कोई बयान दिया है, न ही कोई वीडियो जारी किया है और न ही किसी तरह की कोई बात कहने के लिए ऑथेराइज्ड किया है.'
फेक कंटेंट के बारे में जानकारी देते हुए बयान में आगे लिखा गया है, 'हमारे संज्ञान में आया है कि कई सोशल मीडिया पेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म, टाइगर के नाम से झूठी कहानियां, एआई से बने वीडियो और मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं. ये पूरी तरह से झूठी और अनऑथराइज्ड हैं, जिनका मकसद जनता को गुमराह करना है. हम इस तरह के कंटेंट का समर्थन नहीं करते हैं और न ही हमारा इससे कोई लेना-देना है.'
बयान के जरिए टीम ने लोगों से अपील करते हुए कहा है, 'हम डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पेजों से अपील करते हैं कि वे जिम्मेदारी से काम लें, किसी भी जानकारी को पब्लिश करने से पहले उसकी पुष्टि करें, और केवल एंगेजमेंट या पैसे कमाने के लिए गलत जानकारी न फैलाएं.'
बयान के आखिरी में टीम ने झूठी खबरें बनाने, फैंलाने और बढ़ाने वालों को सख्त चेतावनी दी है. बयान में लिखा गया है, 'जो भी व्यक्ति या पेज ऐसा झूठा कंटेंट बनाता, बढ़ावा देता या फैलाता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हम इन मामलों पर नजर रख रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सभी जरूरी कानूनी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं. हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे केवल टाइगर श्रॉफ और उनकी ऑफिशियल टीम की ओर से दी गई वेरिफाइड जानकारी पर ही भरोसा करें.'
आईएएनएस के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के अनुसार, टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले के आरोपियों ने 18 अक्टूबर को 'बागी' एक्टर पर हमला करने से पहले अमिताभ बच्चन और सलमान खान सहित कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों की रेकी (निगरानी) की थी. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों को उन हस्तियों को निशाना बनाने के लिए कहा गया था, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था उतनी कड़ी नहीं थी. खबरों के मुताबिक, कई ऑटो-रिक्शा चालकों ने आरोपियों को बिग बी, आमिर खान, अक्षय कुमार और सलमान खान जैसी कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों तक पहुंचाया था.
रविवार, 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ पर हमला किया गया. यह तब की बात है, जब एक्टर फुटबॉल खेलकर घर वापस लौट रहे थे. मैदान से बाहर ने आने के बाद तीन अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चला दीं. टाइगर श्रॉफ तो सुरक्षित रहे और उन्हें गोली नहीं लगी, लेकिन इस घटना में उनका ड्राइवर और एक ऑटो-रिक्शा चालक घायल हो गए.