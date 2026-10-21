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टाइगर श्रॉफ के नाम गढ़ी गई झूठी कहानियां, बने AI वीडियो, हमले के बाद एक्टर का आया पहला बयान, बोले-पैसे कमाने के लिए...

टाइगर श्रॉफ ( IANS )

हैदराबाद: जुहू में 18 अक्टूबर को बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ फायरिंग हुई थी. इस घटना के दो दिन बाद टाइगर श्रॉफ की ओर से ऑफिस एक आधिकारिक बयान जारी किया है. इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि घटना के बाद सोशल मीडिया पर उनकी ओस से कोई बयान या वीडियो जारी नहीं किया है. साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी है कि गोलीबारी की घटना के बाद उनके नाम से फर्जी खबरें, एआई से बने वीडियो या कोई भी अनऑथराइज्ड कंटेंट बनाने या फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

20 अक्टूबर को दशहरा के शुभ अवसर पर टाइगर श्रॉफ की टीम की ओर से एक आधिकारिक बयान इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया, जिसे एक्टर की मां आयशा श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया था. बयान की शुरुआत में टीम ने एक्टर की फेक बयान पर सफाई दी है. बयान में लिखा गया है, 'हम स्पष्ट रूप से यह बताना चाहते हैं कि हाल ही में हुई घटना या उससे जुड़ी किसी भी बात को लेकर टाइगर श्रॉफ ने न तो कोई बयान दिया है, न ही कोई वीडियो जारी किया है और न ही किसी तरह की कोई बात कहने के लिए ऑथेराइज्ड किया है.'

फेक कंटेंट के बारे में जानकारी देते हुए बयान में आगे लिखा गया है, 'हमारे संज्ञान में आया है कि कई सोशल मीडिया पेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म, टाइगर के नाम से झूठी कहानियां, एआई से बने वीडियो और मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं. ये पूरी तरह से झूठी और अनऑथराइज्ड हैं, जिनका मकसद जनता को गुमराह करना है. हम इस तरह के कंटेंट का समर्थन नहीं करते हैं और न ही हमारा इससे कोई लेना-देना है.' बयान के जरिए टीम ने लोगों से अपील करते हुए कहा है, 'हम डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पेजों से अपील करते हैं कि वे जिम्मेदारी से काम लें, किसी भी जानकारी को पब्लिश करने से पहले उसकी पुष्टि करें, और केवल एंगेजमेंट या पैसे कमाने के लिए गलत जानकारी न फैलाएं.'