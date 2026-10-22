फायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ ने पहली बार फैंस को दिखाई अपनी चोटें, वीडियो शेयर कर ट्रोलर्स का मुंह किया बंद
फायरिंग केस के बाद बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की टीम ने पहली बार उनके घायल हाथी की झलक दिखाई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 4:27 PM IST
हैदराबाद: फायरिंग केस के बाद बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ के घायल हाथों की पहली झलक सामने आई है. उनकी टीम ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके हाथ पर छर्रे लगने के निशान दिख रहे हैं. यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब इस हमले को लेकर ऑनलाइन तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं.
22 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की टीम ने इंस्टाग्राम पर एक्टर के चोटिल हाथ की झलक दिखाई है. वीडियो में उनके हाथ पर छोटे-छोटे, बिंदु जैसे निशान और लालिमा दिखाई दे रही है. इस पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा था, 'ईश्वर दयालु है.'
यह अपडेट उन सोशल मीडिया यूजर्स के सवालों का जवाब है, जो हमले पर संदेह और एक्टर के स्वास्थ्य से जुड़ी तरह-तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे. घटना के बाद टाइगर की ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें उन पर काफी पट्टियां बंधी हुई थीं, लेकिन इसके ठीक दो दिन बाद ही ऑनलाइन उनकी ऐसी तस्वीरें वायरल हो गईं जिनमें उनकी त्वचा बिल्कुल साफ दिख रही थी.
यह गोलीबारी 18 अक्टूबर को हुई, जब टाइगर एक फुटबॉल मैच के बाद स्टेडियम से बाहर निकले. बताया जाता है कि दो हमलावरों ने उनकी कार पर सात राउंड फायरिंग की, जिनमें से पांच गोलियां गाड़ी में लगीं. इस हमले में टाइगर बच गए लेकिन उनके ड्राइवर और एक ऑटो ड्राइवर को गोली लगी है.
आईएएनएस के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के अनुसार, टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले के आरोपियों ने 18 अक्टूबर को 'बागी' एक्टर पर हमला करने से पहले अमिताभ बच्चन और सलमान खान सहित कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों की रेकी (निगरानी) की थी.
रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों को उन हस्तियों को निशाना बनाने के लिए कहा गया था, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था उतनी कड़ी नहीं थी. खबरों के मुताबिक, कई ऑटो-रिक्शा चालकों ने आरोपियों को बिग बी, आमिर खान, अक्षय कुमार और सलमान खान जैसी कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों तक पहुंचाया था.