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फायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ ने पहली बार फैंस को दिखाई अपनी चोटें, वीडियो शेयर कर ट्रोलर्स का मुंह किया बंद

टाइगर श्रॉफ ( IANS )

हैदराबाद: फायरिंग केस के बाद बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ के घायल हाथों की पहली झलक सामने आई है. उनकी टीम ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके हाथ पर छर्रे लगने के निशान दिख रहे हैं. यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब इस हमले को लेकर ऑनलाइन तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं.

22 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की टीम ने इंस्टाग्राम पर एक्टर के चोटिल हाथ की झलक दिखाई है. वीडियो में उनके हाथ पर छोटे-छोटे, बिंदु जैसे निशान और लालिमा दिखाई दे रही है. इस पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा था, 'ईश्वर दयालु है.'

यह अपडेट उन सोशल मीडिया यूजर्स के सवालों का जवाब है, जो हमले पर संदेह और एक्टर के स्वास्थ्य से जुड़ी तरह-तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे. घटना के बाद टाइगर की ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें उन पर काफी पट्टियां बंधी हुई थीं, लेकिन इसके ठीक दो दिन बाद ही ऑनलाइन उनकी ऐसी तस्वीरें वायरल हो गईं जिनमें उनकी त्वचा बिल्कुल साफ दिख रही थी.