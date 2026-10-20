'सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए': टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद गायक अनूप जलोटा का आया रिएक्शन
टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद गायक अनूप जलोटा की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने सलमान खान को समुदाय से माफी मांगने को कहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 10:36 AM IST
हैदराबाद: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद कई सितारों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. जाने-माने भजन गायक अनूप जलोटा ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है. साथ ही ऐसी घटना को रोकने के लिए उन्होंने सलमान खान से हमला करने वाले गैंग से माफी मांगने की बात कही है.
हाल ही में अनूप जलोटा ने आईएएनएस से खास बातचीत की और कहा कि काले हिरण के शिकार से जुड़े विवाद के कारण आहत हुए समुदाय से सलमान का माफी मांगना ही, चल रहे इस विरोध को खत्म करने का एकमात्र तरीका है. उन्होंने कहा, 'मैं इससे बहुत दुखी हूं. इस सबको रोकने का बस एक ही तरीका है. सलमान खान को हमलावर समुदाय से माफी मांगनी चाहिए.'
उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने यह बात पहले भी कही थी, और इस बात पर जोर दिया कि समुदाय को जो गहरी चोट पहुंची है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'मैंने यह बात पहले भी कही है. यह बहुत जरूरी है कि बिश्नोई समुदाय से माफी मांगी जाए, जिसे ठेस पहुंची है. वरना, बिश्नोई समुदाय को आगे भी ठेस पहुंचती रहेगी. जो लोग सलमान खान के साथ काम करते हैं, उन्हें भी ठेस पहुंचेगी और उनके परिवारों को भी दुख होगा.'
उन्होंने आगे कहा, 'तो, क्यों न बिश्नोई समुदाय से माफ़ी मांगकर इस पूरे मामले को खत्म करने का पक्का फैसला लिया जाए? मैं बस यही चाहता हूं.' गायक का यह बयान रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना के बाद फिर से बढ़े तनाव के बीच आई है. आईएएनएस के मुताबिक, जब टाइगर श्रॉफ रविवार को फुटबॉल खेलकर कार से बाहर आए तो कुछ अज्ञात हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और उनकी कार पर गोलियां चला दीं.
इस हमले में एक्टर के ड्राइवर को गोली लगी है. वहीं, टाइगर भी इस हमले में चोटिल हुए हैं. दोनों को अस्पताल ले जाया गया और बताया गया कि वे खतरे से बाहर हैं. इस घटना के बाद, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और एक ऑडियो मैसेज सामने आया, जिसमें हमला करने वाले एक गैंग से जुड़े होने का दावा किया और एक्टर पर गोलीबारी करने की जिम्मेदारी ली. खबरों के अनुसार, इन मैसेज में सलमान खान से बिश्नोई सुमदाय से माफी मांगने की मांग की गई और एक्टर से जुड़े लोगों को धमकियां भी दी गईं.
बता दें कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी, राजस्थान में 1998 के काले हिरण (ब्लैकबक) के शिकार मामले से जुड़ी है. बिश्नोई समुदाय काले हिरणों को पवित्र मानता है, और यह मामला उनके बीच नाराजगी का कारण बना हुआ है.